अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में छह ड्रग तस्करों को मार गिराया, हेगसेथ बोले- अल-कायदा की तरह खत्म करेंगे

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने दक्षिण अमेरिका से ड्रग्स की तस्करी करने के संदेह में कैरेबियन सागर में एक नाव पर हमला किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। इस हमले के साथ ही ट्रंप प्रशासन के अभियान में संदिग्ध ड्रग नौकाओं पर हुए 10 हमलों में मृतकों की संख्या 43 हो गई है।

दक्षिण अमेरिका में विमानवाहक पोत तैनात करेगी अमेरिकी सेना इस बीच रयटर के अनुसार रक्षा मंत्री हेगसेथ ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना दक्षिण अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में विमानवाहक पोत तैनात करने वाली है। यह तैनाती कैरिबियन क्षेत्र में ट्रंप के सैन्य विस्तार का हिस्सा है, जिसमें आठ अतिरिक्त युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और एफ-35 विमान शामिल हैं।

फोर्ड को 2017 में कमीशन किया गया था यह नहीं बताया गया है कि विमानवाहक पोत इस क्षेत्र में कब आएगा, लेकिन कुछ दिन पहले तक विमानवाहक पोत जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से होते हुए यूरोप की ओर जा रहा था। फोर्ड को 2017 में कमीशन किया गया था। यह अमेरिका का सबसे नया विमानवाहक पोत है और दुनिया का सबसे बड़ा है।

यह हमला कैरेबियन सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रात में किया गया अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह हमला कैरेबियन सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रात में किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नार्को-आतंकी गिरोह के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अल-कायदा के साथ करते हैं। दिन हो या रात, हम नार्को-आतंकी गिरोह के नेटवर्क का पता लगाएंगे, पीछा करेंगे और मार डालेंगे।

उन्होंने कहा कि नाव का संचालन ट्रेन डी अरागुआ नामक संगठन द्वारा किया जा रहा था, जो उन कई लैटिन अमेरिकी आपराधिक समूहों में से एक है जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने आतंकी संगठन घोषित किया है। रक्षा मंत्री ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया।

वेनेजुएला के तट तक दो सुपरसोनिक भारी बमवर्षक विमानों ने भरी थी उड़ान यह हमला गुरुवार को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तट तक दो सुपरसोनिक भारी बमवर्षक विमानों के उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद हुआ। अमेरिका के दो सुपरसोनिक बी-1 बमवर्षक ने वेनेजुएला तट तक उड़ान भरी थी।

अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर और वेनेजुएला के तटीय जलक्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में बल तैनात किया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकते हैं। मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं।

उड़ान ट्रैकिंग डाटा के अनुसार, दो बी-1 बमवर्षकों ने गुरुवार को टेक्सास के डायस एयर फोर्स बेस से उड़ान भरी और कैरिबियन सागर से होते हुए वेनेजुएला तट तक पहुंची। ट्रंप से जब उड़ान के बारे में पूछा गया और यह भी कि क्या इसका उद्देश्य वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ाना था, तो उन्होंने कहा, ''यह झूठ है, लेकिन हम कई कारणों से वेनेजुएला से खुश नहीं हैं। ड्रग्स उनमें से एक है।'' वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है।