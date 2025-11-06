Language
    अमेरिकी हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती, शटडाउन का यात्रा पर दिखा असर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:56 PM (IST)

    अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण हवाई यातायात नियंत्रकों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है, जिससे यात्रा में व्यवधान की आशंका है। ट्रंप प्रशासन ने 40 व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% कटौती की घोषणा की है, जिससे लाखों यात्री प्रभावित होंगे। परिवहन मंत्री ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए कटौती का आदेश दिया है, जिससे एयरलाइंस पर दबाव बढ़ गया है।

    हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे लंबे शटडाउन के कारण लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रकों और 50,000 सुरक्षा जांचकर्ताओं को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। इससे आगामी थैंक्सगिविंग अवकाश के दौरान यात्रा में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है।

    इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वह देश के 40 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों में दस प्रतिशत की कटौती करेगा। इस कदम से अमेरिकी एयरलाइंस को हजारों उड़ानें रद करनी पड़ेंगी।

    हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती

    प्रशासन डेमोक्रेट्स पर शटडाउन खत्म करने का दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण देश भर में पहले ही हजारों विमानों के परिचालन में देरी हो रही है। एयरलाइनों का अनुमान है कि कम से कम 32 लाख यात्री इससे प्रभावित हुए हैं।

    परिवहन मंत्री सीन डफी ने कहा कि वह शटडाउन के कारण हवाई यातायात नियंत्रण सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए उड़ानों में भारी कटौती का आदेश देंगे। उनकी इस टिप्पणी के बाद ही अमेरिकी एयरलाइंस अपने शेड्यूल में फेरबदल करने और ग्राहकों के ढेरों सवालों का जवाब देने में जुट गईं।

    शटडाउन से यात्रा में व्यवधान

    डफी ने यह भी कहा कि यह कटौती हवाई यातायात नियंत्रकों पर 'दबाव कम करने' का एक प्रयास है, जो शटडाउन की शुरुआत से ही बिना किसी मुआवजे के काम कर रहे हैं और अक्टूबर के मध्य से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रशासन संबंधित हवाई अड्डों की घोषणा गुरुवार को करेगा क्योंकि साल का सबसे व्यस्त यात्रा सीजन आ रहा है।

    यह कटौती शुक्रवार से लागू होगी, जिससे लाखों यात्रियों को कम समय में अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि एयरलाइंस पर अपने मार्गों पर क्षमता में कटौती करने का दबाव है। कई प्रमुख एयरलाइनों और एयरलाइंस फार अमेरिका (एक व्यापार संघ) के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे नई आवश्यकताओं के विवरण को समझने के लिए संघीय विमानन प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मार्ग एवं शेड्यूल में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    लाखों यात्री प्रभावित

    प्रतिदिन लाखों यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने वाली देश की हवाई यात्रा प्रणाली में व्याप्त उथल-पुथल को लंबे समय से सरकारी शटडाउन के सबसे प्रत्यक्ष और विघटनकारी संभावित प्रभावों में से एक माना जाता रहा है। डफी संघीय विमानन प्रशासन के प्रमाणित हवाई यातायात नियंत्रकों पर पड़ रहे दबाव के बारे में ¨चता जताते रहे हैं, जिनमें से अधिकांश शटडाउन से पहले ही 14,000 पदों में से लगभग 3,000 रिक्तियों की भरपाई के लिए ओवरटाइम शिफ्ट में काम कर रहे थे।