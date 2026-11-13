'चिप एक्सपोर्ट सिस्टम में भारी लीकेज', जासूसी विवाद पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने एनवीडिया और Lutnick को लगाई फटकार  

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने चिप जासूसी विवाद को लेकर दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया और वाणिज्य सचिव (कॉमर्स सेक्रेटरी) हॉवर्ड लटनिक की कड़ी आलोचना की है। वित्त मंत्री बेसेंट ने एनवीडिया और ट्रंप के सहयोगी लुटनिक को फटकार लगाई है।

शुक्रवार को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बेसेंट ने कहा कि चिप निर्माता कंपनी के पास यह पता लगाने के लिए कोई ठोस नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी कि कहीं जासूसी तो नहीं हो रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिकी चिप निर्यात प्रणाली में बड़े पैमाने पर लीकेज है, जिसे दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

बेसेंट ने कहा कि उनका विभाग कई महीनों से 'मेगास्पीड' को अमेरिका की 'एंटिटी लिस्ट' (प्रतिबंधित कंपनियों की सूची) में शामिल करने के पक्ष में था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सूची के प्रबंधन की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग की है और फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है।