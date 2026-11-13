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'चिप एक्सपोर्ट सिस्टम में भारी लीकेज', जासूसी विवाद पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने एनवीडिया और Lutnick को लगाई फटकार  

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 13 Nov 2026 08:04 PM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2026 08:07 PM (IST)

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चिप जासूसी विवाद को लेकर एनवीडिया और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक की आलोचना की ...और पढ़ें

चिप जासूसी विवाद पर अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने एनवीडिया और लटनिक को फटकारा (फाइल फोटो)

चिप जासूसी विवाद पर अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने एनवीडिया और लटनिक को फटकारा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. वित्त मंत्री बेसेंट ने एनवीडिया और लटनिक की कड़ी आलोचना की।

  2. एनवीडिया के पास जासूसी का पता लगाने के ठोस नियंत्रण नहीं थे।

  3. अमेरिकी चिप निर्यात प्रणाली में बड़े पैमाने पर लीकेज स्वीकार की गई।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने चिप जासूसी विवाद को लेकर दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया और वाणिज्य सचिव (कॉमर्स सेक्रेटरी) हॉवर्ड लटनिक की कड़ी आलोचना की है। वित्त मंत्री बेसेंट ने एनवीडिया और ट्रंप के सहयोगी लुटनिक को फटकार लगाई है।

शुक्रवार को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बेसेंट ने कहा कि चिप निर्माता कंपनी के पास यह पता लगाने के लिए कोई ठोस नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी कि कहीं जासूसी तो नहीं हो रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिकी चिप निर्यात प्रणाली में बड़े पैमाने पर लीकेज है, जिसे दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

बेसेंट ने कहा कि उनका विभाग कई महीनों से 'मेगास्पीड' को अमेरिका की 'एंटिटी लिस्ट' (प्रतिबंधित कंपनियों की सूची) में शामिल करने के पक्ष में था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सूची के प्रबंधन की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग की है और फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है।

CNBC से बातचीत में बेसेंट ने कहा, 'निर्यात से जुड़े मामलों में OFAC का ऐसे फैसलों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह निर्णय ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) का है, और संभव है कि FTC भी इसे अपनी प्रतिबंधित सूची में शामिल कर ले।'

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