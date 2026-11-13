'मैं एकदम घटिया इंसान हूं...', एनवीडिया से इस्तीफे से पहले जेनसन हुआंग ने आखिरी घंटों में खुद को जमकर कोसा

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एनवीडिया (Nvidia) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में जेनसन हुआंग के आखिरी घंटे थकान, इस्तीफे और हार मान लेने जैसे रहे। उनका स्वभाव भी बदला हुआ नजर आया। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि हुआंग का वह अंदाज, जिसमें वे हमेशा चीजों को अपने नियंत्रण में रखते थे अब गायब हो चुका था। अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने हफ्तों तक संघर्ष किया, लेकिन विवाहेतर संबंधों और एक संदिग्ध चीनी जासूस से जुड़े होने के आरोप के बाद उन्हें अपना पद खोना पड़ा।

कैसे थे हुआंग के आखिरी घंटे? वो अपने आखिरी घंटों में जो भी हो और मुझे परवाह नहीं जैसी बातें कहने लगे थे। एनवीडिया के सह-संस्थापक कभी अपनी असीम ऊर्जा और हर छोटी-छोटी बात पर बारीकी से ध्यान देने के लिए जाने जाते थे लेकिन बढ़ते विवाद के कारण पूरी तरह टूट चुके थे।

अपनी बेवफाई स्वीकार करने और एक चीनी जासूस से जुड़े कथित जासूसी मामले में फंसने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद बुधवार देर रात तक हुआंग का संघर्ष करने का हौसला पूरी तरह जवाब दे गया। हुआंग ने पछतावे की राह अपना ली और खुद को 'बेहद घटिया इंसान' कहकर कोसा।

डोनल्ड ट्रंप ने की बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी हस्तक्षेप किया था। उन्होंने मंगलवार को हुआंग को फोन करके अपनी स्थिति बचाने के लिए संघर्ष करने को कहा था। हालांकि, गुरुवार को हुआंग ने इस्तीफा दे दिया।

यह संकट तब और गहरा गया जब कई महिलाओं के साथ हुआंग के कथित संबंधों की खबरें सामने आईं। इनमें चीनी व्यवसायी एलिस हुआंग भी शामिल हैं, जिनके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि उनके बीजिंग की खुफिया सेवाओं से संबंध हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि हुआंग का एनवीडिया की एक ऐसी अधिकारी के साथ भी कथित संबंध था, जो सीधे उनके अधीन काम करती थीं। बाद की रिपोर्टों में इस अधिकारी की पहचान कंपनी की उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के रूप में हुई।