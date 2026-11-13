एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन पर तीसरे अफेयर का आरोप, एक और महिला कर्मी से जुड़े तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग के दो रिश्तों की बात सामने आने के बाद अब और खुलासा हुआ है जो उनकी मुश्किल और बढ़ा सकता है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनवीडिया के सह-संस्थापक का एक और कर्मचारी के साथ विवाहेत्तर संबंध रहा।

रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जेन्सेन का जिस तीसरी महिला के साथ अफेयर की बात सामने आ रही है वो भी एनवीडिया की ही कर्मचारी है। हालांकि उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में महिला का नाम और काम से जुड़ी जानकारी गुप्त रखी गई है।