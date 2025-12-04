अमेरिकन F-16 फाइटर जेट के क्रैश, पायलट सुरक्षित; कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में हुआ हादसे के शिकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में क्रैश हो गया, गनीमत रही कि पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। यह फाइटर जेट, एयर फोर्स के एलीट थंडरबर्ड्स डेमोंस्ट्रेशन स्क्वाड्रन का विमान था। सैन बर्नार्डिनो काउंटी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, पायलट को चोटें आई थीं, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं है।

नेवादा में नेलिस एयर फोर्स बेस के एक बयान के मुताबिक, F-16C फाइटिंग फाल्कन बुधवार सुबह करीब 10:45 बजे कैलिफोर्निया में कंट्रोल्ड एयरस्पेस के ऊपर एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया।

फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि उसने ट्रोना के पास एक एयरक्राफ्ट इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड किया था, जो लॉस एंजिल्स से लगभग 180 मील (290 किलोमीटर) उत्तर में मोजावे रेगिस्तान में एक अनइनकॉरपोरेटेड कम्युनिटी है।

(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)