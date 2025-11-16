अमेरिका में 232 वर्षों के बाद 'एक सेंट' के सिक्के का उत्पादन बंद, ट्रंप ने इस कारण लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।अमेरिकी टकसाल ने बुधवार, 13 नवंबर को आधिकारिक तौर पर पेनी (एक सेंट का सिक्का) बनाना बंद कर दिया है। 232 वर्षों तक प्रचलन में रहने के बाद अमेरिकी पेनी का उत्पादन बंद हो गया है। आखिरी पेनी (एक सेंट का सिक्का) आज फिलाडेल्फिया टकसाल में ढाली गई, जहां 1793 में पहली बार एक सेंट के सिक्के बनाए गए थे।

ट्रंप ने दिए बंद करने के निर्देश देश के सबसे छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के को बंद करने का यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उत्पादन लागत सिक्के के मूल्य से कहीं अधिक हो गई थी। पेनी का उत्पादन बंद करने का यह फैसला इस साल फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद लिया गया है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका बहुत लंबे समय से ऐसे पैसे बनाता आ रहा है जिनकी कीमत हमें सचमुच 2 सेंट से भी ज्यादा पड़ती है। यह बहुत ही बेकार है। आगे कहा कि मैंने अपने अमेरिकी वित्त मंत्री को नए पैसे बनाना बंद करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, 1857 में, आधा सेंट अंतिम सिक्का था जिसे बंद कर दिया गया था।

1 सेंट के सिक्के की 232 साल की यात्रा 1787 में ढाला गया फूगियो सेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला आधिकारिक प्रचलित सिक्का था, जिसे फ्रैंकलिन सेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्के तांबे से बने हैं, जो धातु की पट्टियों से प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस द्वारा अमेरिका भेजे गए बारूद के बैरलों को बांधने के लिए किया जाता था, और अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार, प्रत्येक सिक्के का वजन लगभग 10 ग्राम है।