'बच्चे को जन्म देने के इरादे से...' अमेरिकी दूतावास ने भारतीय वीजा एप्लिकेंट्स को फिर दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अमेरिकी सिस्टम का फायदा उठाने के इरादे से टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए यह आसान नहीं होगा। दूतावास ने कहा कि अगर किसी टूरिस्ट का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल करना है, तो उनका वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीजा एप्लीकेशन में सख्ती अमेरिकी दूतावास ने कहा, 'अमेरिकी काउंसलर अधिकारी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को अस्वीकार कर देंगे, अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। इसकी इजाजत नहीं है।'

सोशल मीडिया स्क्रीनिंग में बदलाव अमेरिका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाकर सभी H-1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर्स और उनके H-4 आश्रितों को भी इसमें शामिल कर लिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब भारत में कई आवेदकों को ईमेल मिले, जिनमें उन्हें बताया गया कि उनकी वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया गया हैं।

वीजा प्रक्रिया में पारदर्शिता अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश विभाग पहले से ही स्टूडेंट और एक्सचेंज विज़िटर वीजा कैटेगरी जैसे F, M, और J के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करता है। 15 दिसंबर से, इस रिव्यू में H-1B और H-4 आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा।