ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ बहस रद की; तंज कसते हुए कहा, '10 सितंबर को ABC न्यूज पर ही मिलूंगी'

हैरिस ने ट्रंप पर तंज कसते हुए लिखा, "यह दिलचस्प है कि कैसे कोई भी समय, कोई भी स्थान एक विशिष्ट समय, एक विशिष्ट सुरक्षित स्थान बन जाता है। मैं 10 सितंबर को वहां रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप वहां मौजूद रहेंगे।"

It’s interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”



I’ll be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD