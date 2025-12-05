Language
    अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके से अमेरिकी निराश, ट्रंप की रेटिंग में भारी गिरावट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके से लोग निराश हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रम्प की रेटिंग में गिरावट आई है। महंगाई और ...और पढ़ें

    राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकियों की बढ़ती आर्थिक चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग पिछले कुछ हफ्तों में गिरी है। ट्रंप को राजनीतिक हलकों में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके कुछ लंबे समय के सहयोगियों ने भी शिकायतें की हैं और प्रशासन से आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। लोगों ने वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर निराशा व्यक्त की है।

    तीन-चौथाई अमेरिकियों ने कहा कि एक साल में उनके किराने के सामान की लागत बढ़ गई है। हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति के कार्य प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में गिरावट आई है, जिससे उनकी अनुमोदन रेटिंग 14 प्रतिशत अंक नीचे चली गई है। ट्रंप की रेटिंग को प्रभावित करने वाले शीर्ष मुद्दों अर्थव्यवस्था और आव्रजन पर नजर डालने से हालिया गिरावट की झलक मिलती है।

    राष्ट्रपति आव्रजन से निपटने के अपने तरीके को लेकर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश भर में व्यापक आव्रजन कार्रवाई के बावजूद उनकी रेटिंग स्थिर रही। हालांकि, अर्थव्यवस्था के मामले में राष्ट्रपति की रेटिंग लगातार गिर रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर निराशा व्यक्त की।

    फॉक्स न्यूज के सर्वेक्षण में अधिकांश मतदाताओं ने कहा कि उन्हें ट्रंप की अर्थव्यवस्था से नुकसान हुआ है। माक्र्वेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने कहा कि एक साल के दौरान किराने के सामान की लागत बढ़ी है।

    इप्सोस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 26 प्रतिशत ने कहा कि ट्रंप जीवन-यापन की लागत को नियंत्रित करने में अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वे पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि प्रशासन अमेरिकी लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए काम कर रहा है। अभी और काम करना बाकी है।

     

     