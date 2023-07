America: क्लस्टर बम देने के बाइडन के फैसले पर सत्तारूढ़ दल में चिंता, जॉन किर्बी बोले-...सभी बातों पर किया गौर

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टिम केन ने कहा है कि इन विनाशकारी बमों देने के बाइडन प्रशासन के फैसले से वे देश हतोत्साहित होंगे जिन्होंने क्लस्टर बम इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया है। अमेरिका के कदम से विश्व में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ेगा। सांसद ने बम के नागरिकों पर इस्तेमाल न करने की शर्त लगाने के लिए बाइडन प्रशासन की सराहना भी की है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (फाइल फोटो)

वॉशिंगटन, रायटर। यूक्रेन को युद्ध में इस्तेमाल के लिए घातक क्लस्टर बम देने के बाइडन प्रशासन के फैसले पर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टिम केन और बारबरा ली ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी अमेरिका के फैसले से असहमति जताई है। तीनों ने ही कहा है कि यूक्रेन में क्लस्टर बम का इस्तेमाल स्थितियों को बिगाड़ेगा। सांसद केन ने कहा है कि इन विनाशकारी बमों देने के बाइडन प्रशासन के फैसले से वे देश हतोत्साहित होंगे जिन्होंने क्लस्टर बम इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया है। अमेरिका के कदम से विश्व में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ेगा जो आमजनों की तबाही का बड़ा कारण बनेगा। जान किर्बी ने दी सफाई सांसद ने बम के नागरिकों पर इस्तेमाल न करने की शर्त लगाने के लिए बाइडन प्रशासन की सराहना भी की है। इन आपत्तियों पर जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के सुरक्षा मामलों के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, क्लस्टर बम पर निर्णय से पहले उससे जुड़ी सभी बातों पर गंभीरता से गौर किया गया है। बड़े हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है।

