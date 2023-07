Israel: विवादास्पद कानून को US ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, राष्ट्रपति बाइडन बोले-लोकतंत्र में आम सहमति होना जरूरी

वाशिंगटन, एजेंसियां। इजरायल की संसद में सोमवार को विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल को कानून का रूप दे दिया गया। इस विधेयक को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ कट्टर दक्षिणपंथी गठबंधन के सभी 64 सांसदों ने मंजूरी दी है। दूसरी ओर विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं, इस बिल के पास होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

इस मामले पर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि इजरायली संसद के वोट से सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां छीनना दुर्भाग्यपूर्ण है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने एक बयान जारी किया। बयान के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि लोकतंत्र में बड़े बदलावों को स्थायी बनाने के लिए यथासंभव व्यापक सहमति होनी चाहिए।

As a lifelong friend of Israel, President Biden has publicly and privately expressed his views that major changes in a democracy to be enduring must have as broad a consensus as possible. It is unfortunate that the vote today took place with the slimmest possible majority. We… pic.twitter.com/yto252rBVD