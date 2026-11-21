पानी, राशन और जनरेटर खरीदने को उमड़ी भीड़... 90 दिन के ब्लैकआउट की अफवाह से अमेरिका में मची खलबली
अमेरिका में 90 दिन के ब्लैकआउट की अफवाहों के चलते लोग पानी, राशन और जनरेटर जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीद रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इन दावों को निराधार बताया है।
HighLights
अमेरिका में 90 दिन के ब्लैकआउट की अफवाहें फैलीं।
पानी, राशन, जनरेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद बढ़ी।
अमेरिकी अधिकारियों ने ब्लैकआउट के दावों को निराधार बताया।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में इन दिनों आम लोग रोजमर्रा के किराना सामान के साथ-साथ बड़ी मात्रा में पानी की बोतलें, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री, चावल, प्रोपेन गैस और जनरेटर खरीदकर घरों में जमा कर रहे हैं।
इस खरीदारी के पीछे किसी प्राकृतिक आपदा या तूफान की चेतावनी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह है। ऑनलाइन मंचों पर यह दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में अगले 90 दिनों तक बिजली और अन्य आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बंद हो सकती हैं।
हालांकि यह दावा पूरी तरह निराधार है, लेकिन लोगों में डर इतना बढ़ गया है कि वॉलमार्ट, कॉस्टको और ट्रैक्टर सप्लाई जैसे प्रमुख रिटेल स्टोरों पर आपातकालीन वस्तुओं की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है।
वॉलमार्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में प्रोपेन, बोतलबंद पानी और कैंपिंग से जुड़े सामान की मांग कई गुना बढ़ गई, जबकि कॉस्टको में चावल, डिब्बाबंद भोजन और पानी की खरीदारी में तेजी आई है।
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