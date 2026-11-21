डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका में हैलोवीन पार्टी के दौरान जोरदार संगीत को लेकर दो महिलाओं के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक 10 साल के बच्चे ने किशोर पड़ोसी को गोली मार दी। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना 31 अक्टूबर को अल्बुकर्क में हुई। पुलिस द्वारा जारी होम सिक्योरिटी फुटेज में साफ दिखता है कि दोनों महिलाओं के झगड़े के दौरान 10 साल का लड़का घर से हैंडगन लेकर बाहर आता है और किशोर केईनरलीन प्लाजा रेंजेल पर गोली चला देता है।

40 वर्षीय इलायना गोमेज-विलेडा अपने पड़ोसियों से जोरदार संगीत को लेकर बहस कर रही थीं। बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचने और घूंसे मारने लगीं। गोमेज-विलेडा का बेटा झगड़े में शामिल हो जाता है और पड़ोसियों में से एक को पीटकर घर के अंदर लौट जाता है। फिर वह दोनों हाथों में बंदूक पकड़े हुए वापस आता है और उसे रेंगल पर तान देता है।

वीडियो में दिखता है कि लड़का पहले गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फायर नहीं होती। कुछ सेकंड बाद वह दोबारा निशाना साधता है और गोली चला देता है। रेंजेल गोली लगने के बाद गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।