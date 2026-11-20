डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयर फोर्स वन ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर गुरुवार रात 8:01 बजे (स्थानीय समय) उतरा। इसके साथ ही चीन से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की यह ऐतिहासिक और बिना रुके वापसी वाली यात्रा पूरी हुई, जो राष्ट्रपति के हवाई सफर के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी लगातार उड़ान रही।

विमान में मौजूद प्रेस टीम के एक सदस्य के अनुसार, राष्ट्रपति का विमान स्थानीय समयानुसार शाम 5:54 बजे शेन्जेन से रवाना हुआ और बिना कहीं रुके (ईंधन भरवाने के लिए भी नहीं) सीधे मैरीलैंड पहुंचा।यात्रा के दौरान वीसी-25बी ने वायु सेना के इतिहास में सबसे भारी टेकआफ किया, जिसका वजन लगभग दस लाख पाउंड था।