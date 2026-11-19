डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चीन के शेनजेन में शी चिनफिंग और पुतिन के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की वापसी की उड़ान में एक असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला।

गुरुवार को शेनजेन बाओआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 'एयर फोर्स वन' के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विमान में सवार सभी पत्रकारों के मोबाइल फोन जमा करा लिए।

बिना किसी सूचना के लिए गए फोन शेनजेन बाओआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रम्प के विमान में सवार होने के तुरंत बाद, एक रिपोर्टर ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्रकारों को सूचित किया गया था कि सुरक्षा कारणों से उनके फोन कुछ समय के लिए लिए जा रहे हैं।

पत्रकारों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और उन्हें अपनी सीटों पर बैठने के बाद ही इस व्यवस्था के बारे में पता चला। NBC न्यूज के संवाददाता गैरेट हाके ने सोशल साइट X पर पोस्ट कर व्हाइट हाउस के इस कदम को बेहद असामान्य बताया।

फॉक्स न्यूज की संवाददाता जैकी हेनरिक ने भी विमान की मंजिल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 'फोन लिए जाने से यह संदेह पैदा होता है कि एयर फोर्स वन शायद सीधे अपने देश नहीं जा रहा है।' छेड़छाड़ की आशंका के चलते सीढ़ियों पर छोड़े चीनी उपकरण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत व्हाइट हाउस की टीम ने बेहद सख्त रुख अपनाया। खबरों के मुताबिक शेनजेन से रवाना होने से ठीक पहले व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने चीन सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रतिनिधिमंडल के पिन और अस्थायी फोन विमान की सीढ़ियों के पास ही छोड़ दिए।