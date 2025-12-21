Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    अमेरिकी सेना के हमलों में 104 लोगों की मौत हो गई और 29 बोटें नष्ट हो गईं। यह घटना सेना के एक ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक हताहत ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिकी सेना के हमलों में 104 लोगों की मौत, 29 बोटें नष्ट। (फोटो-सोशल मीडिया)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने ड्रग्स की तस्करी रोकने के अभियान के तहत 29 नावों को नष्ट कर दिया है, जिसमें 104 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में तीन लोग बचे हैं, जिनमें से दो को अमेरिकी नौसेना ने हिरासत में लिया था और बाद में उनके देश वापस भेज दिया गया। तीसरे व्यक्ति की तलाश में मैक्सिकन नौसेना ने खोज की, लेकिन वह मृत माना जा रहा है।

    ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया है कि अमेरिका अब ड्रग कार्टेल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में है, और मारे गए लोगों को अवैध लड़ाके कहा है। प्रशासन का दावा है कि न्याय विभाग की एक वर्गीकृत रिपोर्ट के आधार पर, उसे न्यायिक समीक्षा के बिना घातक हमले करने की अनुमति है।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही हमलों की आलोचना

    इन हमलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है, जिसमें मानवाधिकार समूह और कुछ सांसद शामिल हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा है कि वे इन हमलों से सहमत नहीं हैं।

    कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ-साथ मानवाधिकार समूहों ने भी इस नतीजे पर सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि संभावित ड्रग तस्करों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के पद संभालने से पहले अमेरिका द्वारा अपनाई गई रोक लगाने की नीति थी।

    ट्रंप प्रशासन ने भी हमला की गई नावों पर नशीले पदार्थों की मौजूदगी या ड्रग कार्टेल से उनके जुड़ाव का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं दिया है। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इन हमलों में अमेरिका का कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ है।

     

     