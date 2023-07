Earthquake in Alaska अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार रविवार तड़के आए इस भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। भूकंप के बाद कई तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप 9.3 किमी की गहराई पर था और फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।

Earthquake in Alaska अमेरिका के अलास्का में भूकंप।

Your browser does not support the audio element.

HighLights अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। भूकंप के बाद कई तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

वाशिंगटन, रायटर। Earthquake in Alaska अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं।संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, रविवार तड़के आए इस भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। यूएसजीएस ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। बता दें कि भूकंप 9.3 किमी की गहराई पर था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। खबर अपडेट की जा रही है...

Edited By: Mahen Khanna