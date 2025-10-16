Language
    गाजा में तैनात होगी अंतरराष्ट्रीय सेना, हमास मुक्त क्षेत्र में शुरू होगा पुनर्निर्माण कार्यक्रम

    By Agency News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:16 AM (IST)

     गाजा में लंबे समय से पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। इस कड़ी में गाजा में अंतरराष्ट्रीय सेना तैनात करने पर काम चल रहा है। बुधवार को नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में बुनियादी स्थिरीकरण स्थापित करना चाहता है और फलस्तीनी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने की योजना पर काम चल रहा है।

    अमेरिकी सलाहकार का कहना है कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती की योजना बनाई जा रही है (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। गाजा में लंबे समय से पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। इस कड़ी में गाजा में अंतरराष्ट्रीय सेना तैनात करने पर काम चल रहा है। बुधवार को नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में बुनियादी स्थिरीकरण स्थापित करना चाहता है और फलस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीयसेना भेजने की योजना पर काम चल रहा है।

    वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने कहा कि फिलहाल हम जो हासिल करना चाहते हैं, वह स्थिति का बुनियादी स्थिरीकरण है। अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का गठन शुरू हो रहा है।

    एक दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिका जिन देशों से इस बल में योगदान देने के बारे में बात कर रहा है, उनमें इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कतर और अजरबैजान शामिल हैं।

    एक सलाहकार ने कहा कि कोई भी किसी गाजावासी को फलस्तीनी क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आगे एक सलाहकार ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि सहायता दी जा रही है, लेकिन हमास के नियंत्रण वाले इलाकों में पुनर्निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं जाएगा। हम उन इलाकों में पुनर्निर्माण शुरू करने पर विचार कर रहे हैं जो अभी हमास-मुक्त और आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र हैं।