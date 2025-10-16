गाजा में तैनात होगी अंतरराष्ट्रीय सेना, हमास मुक्त क्षेत्र में शुरू होगा पुनर्निर्माण कार्यक्रम

रॉयटर, वाशिंगटन। गाजा में लंबे समय से पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। इस कड़ी में गाजा में अंतरराष्ट्रीय सेना तैनात करने पर काम चल रहा है। बुधवार को नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में बुनियादी स्थिरीकरण स्थापित करना चाहता है और फलस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीयसेना भेजने की योजना पर काम चल रहा है।

वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने कहा कि फिलहाल हम जो हासिल करना चाहते हैं, वह स्थिति का बुनियादी स्थिरीकरण है। अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का गठन शुरू हो रहा है। एक दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिका जिन देशों से इस बल में योगदान देने के बारे में बात कर रहा है, उनमें इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कतर और अजरबैजान शामिल हैं।