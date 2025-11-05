अमेरिका के लुइसविले एयरपोर्ट पर UPS का मालवाहक प्लेन क्रैश, 3 की मौत...11 घायल, प्लेन जलकर खाक हुआ

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के केंटकी में लुइसविले हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय यूपीएस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में भयंकर विस्फोट के साथ भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है विमान में तीन लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार छा गया।

संघीय उड्डयन प्रशासन ने बताया कि विमान स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:15 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जब वह लुइसविले के मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था। लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।

मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग के अनुसार, विमान में लगभग 2,80,000 गैलन ईंधन था, और इसलिए यह कई मायनों में चिंता का विषय है।

यूपीएस की सबसे बड़ी पैकेज हैंडलिंग सुविधा लुइसविले में है। इस केंद्र में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, यहां से प्रतिदिन 300 उड़ानें संचालित होती हैं और यह प्रति घंटे 4,00,000 से ज्यादा पैकेजों की छंटाई करता है।

यूपीएस के स्वामित्व वाला मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 विमान 1991 में निर्मित किया गया था। हवाई अड्डे के उत्तर में ओहायो नदी तक सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जानकारी उपलब्ध होते ही साझा की जाएगी। बेशियर ने कहा कि कृपया पायलटों, चालक दल और प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें।