ट्रंप के गाजा प्लान को संयुक्त राष्ट्र से मिली हरी झंडी, हमास ने क्यों जताया विरोध?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने की योजना बनाई है। पहले फेज के तहत इजरायल और हमास ने बंदियों को रिहा कर दिया है। वहीं, बीते दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ट्रंप के गाजा प्लान पर वोटिंग हुई है। इस प्रस्ताव में गाजा युद्ध खत्म करने के साथ-साथ फिलीस्तीन में अंतरराष्ट्रीय फोर्स को तैनात करने जैसे प्रावधान शामिल थे।

ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का पहला फेज कामयाब रहा है। इजरायल और हमास दोनों ने सीजफायर के लिए सहमति दर्ज करते हुए बंदियों को रिहा कर दिया है। वहीं, अब इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र की भी मुहर लग चुकी है।

UN रिजोल्यूशन में क्या-क्या? संयुक्त राष्ट्र में पेश संकल्प पत्र के अनुसार, यूएन के सभी सदस्य देश ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस प्रस्ताव में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय फोर्स बनाई जाएगी, जो गाजा में शांति बहाल करने और सैन्य गतिविधियों को कम करने में मदद करेगी। यह फोर्स गाजा में हथियारों और सैन्य ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर देगी।

फोटो- रायटर्स हमास ने जताया विरोध हालांकि, हमास इसके सख्त खिलाफ है। हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे। वो इजरायल को रोकने के लिए हथियार उठाते हैं। हमास के अनुसार, "इस प्रस्ताव के तहत गाजा पट्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हमारे लोग और सभी गुट पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं।"

अमेरिका ने क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज का कहना है, "यह प्रस्ताव फिलीस्तीन के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिलीस्तीन को मिसाइलों से दूर रखकर हमास के चंगुल से बाहर निकालेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गाजा आतंक के साए के बिना समृद्धि की ओर आगे बढ़ सके।"