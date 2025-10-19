Language
    36000 फीट की ऊंचाई पर टूटी फ्लाइट की विंडशील्ड, विमान में 140 यात्री थे सवार; फिर 10 हजार फीट नीचे आकर...

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान की विंडशील्ड डेनवर से लॉस एंजेलिस की उड़ान के दौरान 36000 फीट की ऊंचाई पर टूट गई। विमान में 140 यात्री थे। पायलटों ने विमान को सॉल्ट लेक सिटी में सुरक्षित उतारा। एक पायलट को मामूली चोटें आईं। यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना अंतरिक्ष के मलबे के कारण हुई होगी।

    Hero Image

    हवा में टूटा विमान का शीशा सुरक्षित लैंडिंग (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बोइंग 737 मैक्स 8 विमान डेनवर से लॉस एंजेलिस की उड़ान के दौरान बीच आसमान में शीशा टूटने की घटना का शिकार हुआ। 16 अक्टूबर को हुई इस घटना में विमान संख्या UA1093 पर 140 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे।

    विमान 36 हजार फीट की ऊंचाई पर था जब कॉकपिट की खिड़की में दरार दिखाई दी और इस घटना में एक पायलट हल्का घायल हो गया। जैसे ही शीशे में दरार दिखी, पायलटों ने विमान को 26 हजार फीट तक नीचे लाकर सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

    हालांकि, इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे और बाद में उन्हें दूसरे विमान बोइंग 737 मैक्स 9 से लॉस एंजेलिस भेजा गया। इस वजह से उड़ान में करीब छह घंटे की देरी हुई।

    शीशा टूटने का कारण

    विमान का शीशा टूटना बहुत दुर्लभ घटना होती है, लेकिन इस बार शीशे पर जलने के निशान और पायलट की बांह पर चोट मिलने से यह मामला असामान्य लग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेस डेब्रिस या छोटे उल्कापिंड की टक्कर से यह नुकसान हुआ हो सकता है।

    विमान जब सॉल्ट लेक सिटी से करीब 322 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था, तभी पायलटों ने नुकसान देखा और तुरंत लैंडिंग का फैसला लिया। एयरलाइन ने बयान में कहा कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है और पायलट को केवल हल्की चोटें आईं।

    18 अक्टूबर को भी हुई थी घटना

    फिलहाल, शीशा टूटने के असली कारण की जांच जारी है। इसी बीच, 18 अक्टूबर को शिकागो के ओ’हारे एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के दो विमान आपस में टकरा गए, एक विमान ने दूसरे की टेल (पिछला हिस्सा) को छू लिया। इस घटना में भी किसी को चोट नहीं आई और सभी 113 यात्री थोड़ी देरी के बाद सुरक्षित बाहर निकाले गए।