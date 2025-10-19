36000 फीट की ऊंचाई पर टूटी फ्लाइट की विंडशील्ड, विमान में 140 यात्री थे सवार; फिर 10 हजार फीट नीचे आकर...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बोइंग 737 मैक्स 8 विमान डेनवर से लॉस एंजेलिस की उड़ान के दौरान बीच आसमान में शीशा टूटने की घटना का शिकार हुआ। 16 अक्टूबर को हुई इस घटना में विमान संख्या UA1093 पर 140 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे।

विमान 36 हजार फीट की ऊंचाई पर था जब कॉकपिट की खिड़की में दरार दिखाई दी और इस घटना में एक पायलट हल्का घायल हो गया। जैसे ही शीशे में दरार दिखी, पायलटों ने विमान को 26 हजार फीट तक नीचे लाकर सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

हालांकि, इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे और बाद में उन्हें दूसरे विमान बोइंग 737 मैक्स 9 से लॉस एंजेलिस भेजा गया। इस वजह से उड़ान में करीब छह घंटे की देरी हुई। शीशा टूटने का कारण विमान का शीशा टूटना बहुत दुर्लभ घटना होती है, लेकिन इस बार शीशे पर जलने के निशान और पायलट की बांह पर चोट मिलने से यह मामला असामान्य लग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेस डेब्रिस या छोटे उल्कापिंड की टक्कर से यह नुकसान हुआ हो सकता है।

विमान जब सॉल्ट लेक सिटी से करीब 322 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था, तभी पायलटों ने नुकसान देखा और तुरंत लैंडिंग का फैसला लिया। एयरलाइन ने बयान में कहा कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है और पायलट को केवल हल्की चोटें आईं।