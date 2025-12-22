Video: फटी जीन्स, गंदी टी-शर्ट और तंगहाली... Disney के शो के चाइल्ड आर्टिस्ट की कैसे हो गई ऐसी हालत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक समय था जब टायलर चेज टीवी स्क्रीन पर अपने चुलबुले अंदाज के लिए जाना जाता था। वो बाल कलाकार जो शायद हर किसी का मनपसंदीदा किरदार हुआ करता था। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल गया है। एक समय अपनी मनमोहक मुस्कान बिखेरने वाला कलाकार आज कैलिफोर्निया की सड़कों पर फटे हाल रहने को मोहताज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैलिफोर्निया की सड़कों पर टायलर चेज 36 साल के टायलर चेज़ जिन्होंने 2004 से 2007 के बीच नेड के डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड में मार्टिन क्वर्ली का किरदार निभाया था, उन्हें लॉस एंजिल्स की सड़कों पर फटे हाल देखा गया। सोशल मेदिअपर वायरल विडियो में चेज़ एक पुरानी लॉस एंजिल्स रेडर्स पोलो शर्ट और अपनी जींस पकड़े हुए उस व्यक्ति से बात करते दिख रहे हैं जो उनका वीडियो बना रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाला युवक चेज से पूछता है कि क्या वह कभी निकेलोडियन पर आए थे। चेज ने जवाब दिया, 'हां, नेड के डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड में।' जब उस व्यक्ति ने उन्हें पहचाना, तो उसने कहा, 'अरे हां, तुम वही बच्चे हो उसमें।' वीडियो वायरल होने के बाद चेज के नाम पर एक GoFundMe पेज बनाया गया और $1,200 से ज्यादा पैसे जमा हो गए।

मां की अपील बाद में उनकी मां ने फंडरेजर बंद कर दिया उन्होंने कहा, 'टायलर को पैसे नहीं, मेडिकल मदद की जरूरत है। लेकिन वह इसे मना कर देता है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं आपकी कोशिश की तारीफ करती हूं, लेकिन पैसे उसके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। मैंने उसे कई फोन दिलाए हैं, लेकिन वह उन्हें एक-दो दिन में ही खो देता है। वह अपनी दवाइयों के लिए खुद पैसे मैनेज नहीं कर पाता।'

पुराने को-स्टार्स का रिएक्शन चेज़ की हालत पर उनके पुराने को-स्टार डेवोन वर्कहाइज़र, लिंडसे शॉ और डेनियल कर्टिस ली ने भी अपने नेड्स डीक्लासिफाइड पॉडकास्ट सर्वाइवल गाइड के एक एपिसोड में पब्लिकली बात की। डेनियल कर्टिस ली ने फुटेज देखने के बाद अपना पहला रिएक्शन शेयर किया।

'इस हफ्ते की शुरुआत में मुझे अपने प्यारे दोस्त टायलर चेज के बारे में कुछ बुरी खबर मिली। यह मेरे लिए पचाना बहुत मुश्किल था। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैंने सोचा, मुश्किल समय में किसी के चेहरे पर कैमरा क्यों लगाया जाए?'