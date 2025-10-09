Language
    अमेरिका में दो जगह गोलीबारी से सहमे लोग, चार की मौत; हमलावर ने हमले के बाद की आत्महत्या

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:06 AM (IST)

    अमेरिका के ह्यूस्टन में बुधवार को दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है। पुलिस को संदेह है कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली घटना में एक कार चालक की मौत हुई, जबकि दूसरी घटना में एक मैकेनिक और एक गवाह को गोली मारी गई। बाद में हमलावर का शव मिला, जिसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस अभी जांच कर रही है।

    अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी चार की मौत (फाइल फोटो)

    अमेरिका के ह्यूस्टन में बुधवार को हुई दो अलग-अलग जगहों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी लग रही हैं।

    ह्यूस्टन के उपनगर शुगर लैंड में दोपहर करीब 1 बजे एक कार चालक ने दूसरी कार पर गोलियां चलाई। दूसरी कार के ड्राइवर को गंभीर चोट लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता एलिसिया एलानिज ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह रोड रेज का मामला था या किसी और वजह से झगड़ा हुआ था।

    कहां हुई दूसरी घटना?

    इस घटना के करीब आधे घंटे के बाद और पहली वारदात से करीब 11 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान में गोलीबारी की खबर आई। पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट लैरी क्रॉसन ने बताया कि वहां हमलावर ने एक मैकेनिक और एक गवाह को गोली मारी। गवाह उस समय हमलावर का वीडियो बना रहा था, जब वह वहां से जा रहा था।

    हमलावर ने की आत्महत्या

    पुलिस ने बताया कि दोनों घटनाओं में हमलावर और वाहन का विवरण एक जैसा था। थोड़ी देर बाद पुलिस को उसका शव करीब 6 किलोमीटर दूर एक वाहन में मिला। जांच में पता चला कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी तक पीड़ितों और हमलावर के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।