अमेरिका में दो जगह गोलीबारी से सहमे लोग, चार की मौत; हमलावर ने हमले के बाद की आत्महत्या

अमेरिका के ह्यूस्टन में बुधवार को हुई दो अलग-अलग जगहों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी लग रही हैं।

ह्यूस्टन के उपनगर शुगर लैंड में दोपहर करीब 1 बजे एक कार चालक ने दूसरी कार पर गोलियां चलाई। दूसरी कार के ड्राइवर को गंभीर चोट लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता एलिसिया एलानिज ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह रोड रेज का मामला था या किसी और वजह से झगड़ा हुआ था।

कहां हुई दूसरी घटना? इस घटना के करीब आधे घंटे के बाद और पहली वारदात से करीब 11 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान में गोलीबारी की खबर आई। पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट लैरी क्रॉसन ने बताया कि वहां हमलावर ने एक मैकेनिक और एक गवाह को गोली मारी। गवाह उस समय हमलावर का वीडियो बना रहा था, जब वह वहां से जा रहा था।