US News: उत्तरी कैरोलिना में एक पार्टी में हुई गोलीबारी, दो की मौत और कई रूप से घायल

एपी, मैक्सटन (अमेरिका)। उत्तरी कैरोलिना के दक्षिण-पूर्वी इलाके में सप्ताहांत हुई एक पार्टी में गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। शेरिफ ने शनिवार को यह जानकारी दी। रॉबसन काउंटी के शेरिफ बर्निस विल्किंस के कार्यालय ने कहा कि इस घटना में 13 लोगों को गोली मारी गई। उन्होंने शनिवार को बताया कि हत्या जांचकर्ता और अन्य लोग मैक्सटन के बाहर एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस पार्टी स्थल पर पहुंचे।

यह स्थान दक्षिण कैरोलिना सीमा के पास रैले से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है।बयान में कहा गया कि समुदाय के लिए वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह एक अलग घटना प्रतीत होती है। विल्किंस के कार्यालय ने बताया कि सुरक्षा अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही 150 से अधिक लोग वहां से भाग गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति घटना के बारे में जानकारी रखता हो या जो घटनास्थल पर मौजूद हो, वह शेरिफ के जांचकर्ताओं से संपर्क करे।