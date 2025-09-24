Language
    UN ऑफिस में एस्केलेटर में फंसे ट्रंप और मेलेनिया, क्या इसके पीछे थी साजिश? वीडियो हुआ वायरल

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:21 PM (IST)

    न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के एस्केलेटर पर चढ़ते समय एस्केलेटर के रुकने से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। ट्रंप ने महासभा में अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया और इसे UN का तोहफा बताया।

    एस्केलेटर में खराबी UN में ट्रंप के साथ हुआ हादसा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में उस समय अजीब नजारा देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे और वह अचानक बीच में ही रुक गई। यह घटना थोड़ी देर की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर साजिश की थ्योरी बनने लगी और चर्चा ट्रंप के भाषण से भी ज्यादा इसकी चर्चा होने लगी।

    मंगलवार सुबह करीब 9.50 बजे ट्रंप और मेलानिया सुरक्षा जांच पार करके मुख्य एस्केलेटर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे चढ़े एस्केलेटर अचानक रुक गया। मेलानिया खुद सीढ़ियां चढ़ने लगीं और ट्रंप भी उनके पीछे-पीछे ऊपर गए। यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    ट्रंप ने घटना का किया जिक्र

    इसके बाद महासभा में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने इस घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र से मुझे सिर्फ एक एस्केलेटर मिला जो बीच में ही रुक गया।" इस पर हॉल में मौजूद नेताओं ने हंसी भी जताई।

    ट्रंप ने कहा कि अगर मेलानिया अच्छी फिटनेस में न होतीं तो गिर भी सकती थीं। उन्होंने हंसी-मजाक में इसे 'UN का तोहफा' बताया। उनके भाषण के दौरान एक और गड़बड़ी हुई, जब टेलीप्रॉम्पटर कुछ देर के लिए बंद हो गया। इस पर ट्रंप ने मजाक किया कि 'ऑपरेटर बड़ी मुसीबत' में है और कहा कि वह अब दिल से बोल रहे हैं।

    UN ने दी सफाई

    इन मामलों को लेकर UN के प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिक ने तकनीकी कारण बताते हुए कहा कि एस्केलेटर की सुरक्षा प्रणाली ने खुद ही काम करना बंद कर दिया। यह सिस्टम किसी इंसान या चीज को फंसने से बचाने के लिए बनाया गया है। संभावना जताई गई कि पीछे की तरफ चलते हुए व्हाइट हाउस के वीडियोग्राफर ने अनजाने में इस सिस्टम को सक्रिय कर दिया।

    फिर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर की गई साजिश कहा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने लिखा कि अगर यह जानबूझकर किया गया है तो जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

    जेडी वेंस की प्रतिक्रिया

    फॉक्स न्यूज पर भी इसे साबोटाज यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि बिना टेलीप्रॉम्पटर के भी उन्होंने साफ और असरदार भाषण दिया।

