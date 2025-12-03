'भारत-पाक में होता भयंकर युद्ध, ट्रंप को जाता है शांति समझौते का क्रेडिट', नोबल पुरस्कार पर क्या बोले मार्को रुबियो?

डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने दावा किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने कई शांति समझौते करवाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को नया आकार देने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट के हकदार हैं।

मंगलवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि US की फॉरेन पॉलिसी अब इस बात से तय होती है कि क्या इसने अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और खुशहाल बनाया है। ट्रंप के मिलना चाहिए क्रेडिट- रुबियो रुबियो ने कहा, "बाकी सभी शांति समझौतों का जिक्र तो करना ही है, जैसे भारत और पाकिस्तान या कंबोडिया और थाईलैंड जैसे बहुत खतरनाक समझौते, वगैरह... मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के बदलाव लाने वाले पहलू के लिए आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए।"

हमने आठ लड़ाइयां खत्म कीं- ट्रंप मीटिंग में पहले, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच के झगड़े समेत कई ग्लोबल लड़ाइयों को सुलझाने का अपना दावा दोहराया और कहा कि उन्हें उन आठ लड़ाइयों के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिन्हें उन्होंने खत्म किया।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने आठ लड़ाइयां खत्म कीं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि हम एक और करेंगे।" ट्रंप ने आगे कहा, "हर बार जब मैं कोई युद्ध खत्म करता हूं, तो वे कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उस युद्ध को खत्म करते हैं, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर मैं उस युद्ध को खत्म करता हूं, ठीक है, उन्हें उस युद्ध के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें कभी अगले युद्ध के लिए मिलेगा।"

मुझे हर युद्ध के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए- ट्रंप ट्रंप ने कहा कि अब वे कह रहे हैं कि अगर वह कभी रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करते हैं, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। बाकी आठ लड़ाइयों का क्या? भारत, पाकिस्तान, उन सभी लड़ाइयों के बारे में सोचो जिन्हें मैंने खत्म किया। मुझे हर युद्ध के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता।

ट्रंप ने फिर दोहराया भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा 10 मई से, यानी भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के तीन दिन बाद, ट्रंप ने अपना यह दावा दोहराया है कि उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव को खत्म करने में मदद की। हालांकि, भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के दखल से इनकार किया है।