पहली सियासी परीक्षा में फेल हो गए ट्रंप, दो राज्यों के गवर्नर चुनावों में हारे पार्टी के उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सियासी परीक्षा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। पिछले एक साल के दौरान अपने फैसलों से जनता को चौंकाने वाले ट्रंप को इस बार वोटर्स ने हैरत में डाल दिया है।

न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दो अन्य राज्यों वर्जीनिया और न्यूजर्सी में गवर्नर के चुनाव में भी विपक्षी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को तगड़ी जीत मिली। इस चुनाव के बाद अमेरिका के 50 राज्यों में से 24 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर और 26 राज्यों में रिपब्लिकन गवर्नर हो जाएंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रंप की पार्टी का दबदबा लगातार कम होता जा रहा है। साथ ही, अमेरिका में अगले साल नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है।

वर्जीनिया में पहली बार महिला गवर्नर बनीं एबिगेल इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि वर्जीनिया में कोई महिला गवर्नर बनी। यहां एबिगेल स्पैनबर्गर ने 57.5% वोट हासिल कर राज्य की पहली महिला गवर्नर के रूप में सामने आई। यह गवर्नर चुनाव में किसी डेमोक्रेट के लिए सर्वाधिक वोट प्रतिशत भी रहा।

न्यूजर्सी में भी कैसे रहे चुनाव के नतीजे? न्यूजर्सी में माइकी शेरिल ने 56.2% वोट पाकर जीत तय की। पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को 50% से अधिक वोट मिले। साथ ही यह चुनाव सबसे खर्चीले गवर्नर चुनाव भी बन गया। इस चुनाव में लगभग 1,660 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिसने 2005 का 1, 197 करोड़ रुपए खर्च वाला रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया।

जोहरान मामदानी की ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में जोहरान मामदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के साथ वो शहर के सबसे युवा मेयर बने। 'मिस्टर कार्डमम' के नाम से मशहूर रैपर रह चुके मामदानी को साल 2017 में गंभीर क्लास्ट्रोफोबिया (बंद जगह पर फंसने से घबराहट और बेचैनी का डर) का शिकार हुए थे। उन्हें सबवे या अंडरग्राउंड ट्रेनों में घबराहट के दौरे आते थे। इस समस्या से लड़ने के लिए उन्होंने थेरेपिस्ट से मदद ली थी। जिसके बाद उन्हें इससे आराम मिलना शुरू हुआ।