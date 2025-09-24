'पुतिन से रिश्ता रखकर कुछ नहीं मिला', UN में छलका ट्रंप का दर्द; फिर कर दिया बड़ा दावा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके अच्छे रिश्ते होने के बावजूद यह युद्ध सुलझ नहीं पाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि उन्होंने कई युद्ध खत्म किए लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ी निराशा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था यह युद्ध सबसे आसाम तरीके से सुलझा जाएगा, क्योंकि उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने निराशा जताई कि यह रिश्ता कोई काम नहीं आया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनिएल मैक्रों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सात युद्ध खत्म किए, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध उनकी सबसे बड़ी निराशा रहा। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगा यह सबसे आसान होगा, लेकिन पुतिन से मेरा रिश्ता भी किसी काम नहीं आया।"

ट्रंप ने मैक्रों को किया धन्यवाद ट्रंप ने मैक्रों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने भी कुछ युद्ध सुलझाने में मदद की। उनका दावा था कि कुछ युद्ध 31 से 36 साल से चल रहे थे, जिन्हें उन्होंने खत्म कराया। अपने भाषण में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र ने कभी युद्ध सुलझाने की कोशिश तक नहीं की। यह संस्था सिर्फ खाली बातें करती है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं करती।" उन्होंने कहा कि कोई भी नेता उनके जैसा युद्ध खत्म नहीं कर पाया। ट्रंप-पुतिन की हुई थी मुलाकात हाल ही में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस बैठक का मकसद यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता करना था। दोनों नेताओं ने सकारात्मक संकेत दिए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बाद में तय हुआ कि पहले रूस और यूक्रेन आपस में बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो ट्रंप, पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तीन-तरफा बैठक होगी। लेकिन ये बैठकें अब तक नहीं हो पाई हैं।