अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप-मोदी की मुलाकात, किन-किन मुद्दों पर होगी बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की भारत पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीटीवी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता आसियान की बैठक के साथ-साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा और कृषि सहयोग पर बातचीत हो सकती है। सूत्र एनडीटीवी को बताया कि कई दौर की अनौपचारिक बातचीत के बाद भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में गति देखी जा रही है, साथ ही संभावित व्यापार समझौते में भारतीय निर्यात पर टैरिफ में कटौती पर बात बन सकती है। खबर में ये भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही बात कर ली है और उन्हें आशा है कि भारत समझौते के तहत रूसी तेल खरीद को कम करेगा।