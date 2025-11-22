ट्रंप ने ममदानी का व्हाइट हाउस में किया जोरदार स्वागत, न्यूयॉर्क में सुविधाएं और आर्थिक नीति पर हुई चर्चा

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क शहर के भावी मेयर जोहरान ममदानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ट्रंप ने ममदानी की चुनावी जीत की प्रशंसा की। ममदानी ने इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मेयर पद की दौड़ जीती थी।

ममदानी ने ट्रंप के साथ बैठक का अनुरोध किया था वहीं, ममदानी ने जीवन-यापन की लागत और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ट्रंप के साथ बैठक का अनुरोध किया था। मीडिया में कई महीनों तक तीखे प्रहार और अपमानजनक बयानबाजी के बाद, नवनिर्वाचित मेयर और राष्ट्रपति ने अपने मतभेदों को भुलाकर ओवल ऑफिस पहुंचे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रयोग ट्रंप भी-कभी राष्ट्राध्यक्षों को शर्मिंदा करने के लिए करते हैं।

ट्रंप ने ममदानी को लेकर कही ये बात एक निजी बैठक के बाद ओवल ऑफिस में पत्रकारों को आमंत्रित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बातों पर सहमत हुए। हम दोनों में एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर, जिसे हम प्यार करते हैं, बहुत अच्छा करे।

राष्ट्रपति के दाहिनी ओर खड़े थे ममदानी अपने डेस्क पर बैठे हुए, ट्रंप ने ममदानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जो राष्ट्रपति के दाहिनी ओर खड़े थे, और इस महीने के शुरू में मेयर का चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने (ममदानी) वास्तव में कुछ बहुत ही कठिन लोगों, बहुत ही बुद्धिमान लोगों के खिलाफ एक अविश्वसनीय चुनाव लड़ा।