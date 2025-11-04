'ममदानी को वोट न दें न्यूयॉर्क के यहूदी', भारतीय मूल के मेयर उम्मीदवार पर भड़के ट्रंप
न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव अंतिम चरण में है और ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जोहरानममदानीन्यूयॉर्क के मेयर बनें। राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने सोमवार को जोहरानममदानी यहूदी विरोधी और न्यूयॉर्क के यहूदियों से उन्हें वोट देने न देने की अपील की।
एएफपी, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव अंतिम चरण में है और ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जोहरान ममदानी यहूदी विरोधी और न्यूयॉर्क के यहूदियों से उन्हें वोट देने न देने की अपील की।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कोई भी यहूदी व्यक्ति जो जोहरान ममदानी को वोट देगा वह मूर्ख व्यक्ति होगा क्योंकि ममदानी यहूदी विरोधी हैं।
ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करने की घोषणा की है।ममदानी, जो न्यूयॉर्क को अधिक किफायती बनाने के वादे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, के मंगलवार के चुनाव में जीतने की व्यापक उम्मीद है।
न्यूयार्क, न्यूजर्सी, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में चुनाव
अमेरिका के न्यूयार्क, न्यूजर्सी, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों के शहरों में मेयर चुनाव के अलावा प्रांतीय विधायिका के लिए स्थानीय समयानुसार मंगलवार सुबह मतदान शुरू हो गया। कुछ राज्यों के गवर्नर पद के लिए भी चुनाव कराए जा रहे हैं।
चुनाव नतीजों से यह पता चलेगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी वोटरों का मूड कैसा है। इन चुनावों में न्यूयार्क शहर के मेयर चुनाव को सबसे खास माना जा रहा है। ट्रंप ने यहां के मेयर पद के चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करने की घोषणा की है। उनका यह रुख पार्टी लाइन से एकदम अलग है।
ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय फंड रोक देंगे। भारतीय मूल के 34 वर्षीय ममदानी फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं।
ट्रंप ने न्यूयार्क मेयर चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा की जगह निर्दलीय प्रत्याशी कुओमो का समर्थन किया है। कुओमो लंबे समय तक डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े रहे और वह न्यूयार्क राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। मेयर चुनाव के सर्वे में स्लिवा काफी पीछे तो ममदानी सबसे आगे बताए जो रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।