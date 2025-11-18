अमेरिका में भयंकर महंगाई के बाद बैकफुट पर आए ट्रंप, इन भारतीय प्रोडक्ट से हटाया 50 फीसदी टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 200 कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया है, जिससे भारतीय किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से भारतीय कृषि निर्यातकों को लाभ होगा और खोई हुई मांग को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। FIEO के अनुसार, इस छूट से 2.5 से 3 अरब डॉलर के निर्यात को लाभ होगा। ट्रंप का यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के लिए सकारात्मक संकेत है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति के बीच एक अहम कदम उठाया है। ट्रंप ने लगभग 200 फूड, कृषि और फार्म प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ हटा दिया है। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय किसानों को बड़ी राहत होने की संभावना है।
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा दर्जनों खाद्य पदार्थों को पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था से छूट दिए जाने से भारतीय कृषि निर्यातक लाभान्वित हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इससे खोई हुई मांग को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
ट्रंप के फैसले का क्या होगा असर?
बता दें कि यूरोपीय संघ और वियतनामी आपूर्तिकर्ताओं पर 15-20% शुल्क लागू होने के विपरीत, चाय, कॉफी, मसालों और काजू के भारतीय निर्यातकों पर तब और ज्यादा असर पड़ा जब ट्रम्प ने कुछ भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया।
उधर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि टैरिफ छूट से 2.5 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच के निर्यात को लाभ होगा।
निर्यात में 12 प्रतिशत की कमी
बता दें कि सरकारी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप का ये कदम भारत- अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड टॉक के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के टैरिफ के कारण सितंबर 2025 में अमेरिका को भारतीय निर्यात में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट आई थी। बता दें कि साल 2024 में भारतीय कृषि एक्सपोर्ट अमेरिका को कुल 5.7 डॉलर था। ट्रंप के टैरिफ से काफी प्रभावित हुआ था।
