अमेरिका में भयंकर महंगाई के बाद बैकफुट पर आए ट्रंप, इन भारतीय प्रोडक्ट से हटाया 50 फीसदी टैरिफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति के बीच एक अहम कदम उठाया है। ट्रंप ने लगभग 200 फूड, कृषि और फार्म प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ हटा दिया है। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय किसानों को बड़ी राहत होने की संभावना है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा दर्जनों खाद्य पदार्थों को पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था से छूट दिए जाने से भारतीय कृषि निर्यातक लाभान्वित हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इससे खोई हुई मांग को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

ट्रंप के फैसले का क्या होगा असर? बता दें कि यूरोपीय संघ और वियतनामी आपूर्तिकर्ताओं पर 15-20% शुल्क लागू होने के विपरीत, चाय, कॉफी, मसालों और काजू के भारतीय निर्यातकों पर तब और ज्यादा असर पड़ा जब ट्रम्प ने कुछ भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया।