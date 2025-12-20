Language
    ट्रंप का ग्रीन कार्ड लॉटरी पर लगाया प्रतिबंध, भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका में कम प्रतिनिधित्व वाले देशों के नागरिकों को ...और पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ब्राउन यूनिवर्सिटी और एमआईटी में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका में कम प्रतिनिधित्व वाले देशों के नागरिकों को हर साल 50,000 स्थायी निवास परमिट दिए जाते हैं।

    ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम उन देशों के नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके नागरिक कम संख्या में अमेरिका में प्रवास करते हैं। इस कार्यक्रम में उन देशों के नागरिकों को भाग लेने की अनुमति नहीं है जिन्होंने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 50,000 से अधिक प्रवासियों को अमेरिका भेजा है। भारत, चीन, मेक्सिको और फिलिपिन्स जैसे देश इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।

    भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर?

    भारतीय नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम का निलंबन कोई बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। भारतीय नागरिकों ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में बड़ी संख्या में प्रवास किया है, जिससे वे इस कार्यक्रम के लिए अयोग्य हो गए हैं। 2021 में 93,450 भारतीयों ने अमेरिका में प्रवास किया, जो 2022 में बढ़कर 127,010 हो गया। 2023 में यह संख्या 78,070 रही, जो अभी भी इस कार्यक्रम के लिए अयोग्यता की सीमा से ऊपर है।

    क्या है भारतीयों के पास विकल्प?

    भारतीय नागरिक अब अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि नियोक्ता-प्रायोजित विज़ा, परिवार-आधारित प्रायोजन, निवेश मार्ग या शरणार्थी दर्जा। हालांकि, ये विकल्प भी ट्रंप प्रशासन की सख्त प्रवास नीतियों के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

     

     

     