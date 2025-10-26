Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेरिका में शटडाउन बना राजनीतिक हथियार, ट्रंप बढ़ा रहे राष्ट्रपति की शक्ति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन, जो इतिहास में दूसरा सबसे लंबा बन गया है, अब एक राजनीतिक हथियार में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप इस शटडाउन का इस्तेमाल न केवल डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं बल्कि संघीयबजट को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिका में शटडाउन बना राजनीतिक हथियार (फोटो- रॉयटर)

    एपी, वाशिंगटन। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन, जो इतिहास में दूसरा सबसे लंबा बन गया है, अब एक राजनीतिक हथियार में तब्दील होता दिखाई दे रहा है।

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शटडाउन का इस्तेमाल न केवल डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं बल्कि संघीय बजट को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

    सरकारी शटडाउन की शुरुआत 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन अटार्नी जनरल बेंजामिन सिविलेटी ने कानून का सख्त पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी सरकार बिना संसदीय मंजूरी के कोई खर्च न कर सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन वर्तमान स्थिति में ट्रंप प्रशासन ने इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई सरकारी एजेंसियों की वेबसाइटों पर शटडाउन की वजह के रूप में डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया गया है।

    ट्रंप प्रशासन रक्षा विभाग के फंड का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताओं के लिए कर रहा है और 4,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

    ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स ने मुझे यह अभूतपूर्व अवसर दे दिया। इससे साफ है कि वह शटडाउन को राष्ट्रपति शक्तियों में विस्तार के रूप में देख रहे हैं।

    डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक बजट विवाद नहीं है, बल्कि अमेरिकी संविधान और सत्ता संतुलन के लिए बड़ा खतरा है। सीनेटर टिम केन ने कहा कि राष्ट्रपति की असीम शक्तियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं और जनता अब इससे तंग आ चुकी है।

    उधर, शटडाउन का असर आम अमेरिकियों तक पहुंचने लगा है। फूड सहायता कार्यक्रम पर खतरा मंडरा रहा है, हवाई यात्रा में देरी बढ़ रही है और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह शटडाउन अमेरिकी लोकतंत्र की प्रकृति और भविष्य की सरकारी कार्यप्रणाली को हमेशा के लिए बदल सकता है।