डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया द्वारा जेनसन हुआंग को सर्वसम्मति से दोबारा सीईओ नियुक्त किए जाने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बेहद अनोखे अंदाज में प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक AI-जनरेटेड तस्वीर साझा की है, जिसमें हुआंग के चेहरे पर खून लगा है और उनके हाथ में एक लाल ब्रा नजर आ रही है। तस्वीर में हुआंग सीक्रेट सर्विस एजेंटों से घिरे हुए हैं और उनके हाथ में लाल ब्रा है।

सोमवार को ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट की गई यह तस्वीर जुलाई 2024 के उस मशहूर दृश्य की याद दिलाती है, जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले में बाल-बाल बचने के बाद ट्रंप ने हवा में अपनी मुट्ठी लहराई थी।

इस तस्वीर में हुआंग के पीछे एनवीडिया का झंडा भी नजर आ रहा है। इसके जरिए निजी विवादों के बाद हुई हुआंग की वापसी को ट्रंप की अपनी राजनीतिक कमबैक की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। ट्रंप ने की थी हुआंग के वापसी की मांग उल्लेखनीय है कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से हुआंग की बहाली की वकालत कर रहे थे। उन्होंने एनवीडिया को हुआंग की वापसी के लिए बधाई दी। ट्रुथ सोशल पर एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने बिल्कुल सही और उचित निर्णय लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है।

ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने पुष्टि की है कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि उन्होंने कोई गैर-कानूनी काम किया है।' उन्होंने हुआंग को महान देशभक्त और राष्ट्रीय धरोहर करार दिया। साथ ही, एनवीडिया से आग्रह किया कि वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के अनुपालन को लेकर अपनी आंतरिक जांच जारी रखे।