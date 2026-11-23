डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग अपने दफ्तर में लौट आए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना फैसला पलट दिया है, और वॉल स्ट्रीट ने एआई की क्रांति के केंद्र में मौजूद कंपनी के प्रमुख की वापसी का स्वागत किया है।

लेकिन जैसे-जैसे जेनसन हुआंग एनवीडिया की कमान फिर से संभालने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पद से हटाने के लिए मजबूर करने वाले इस असाधारण कॉर्पोरेट और राष्ट्रीय सुरक्षा विवाद से जुड़ा एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। एलिस हुआंग कहां हैं, जिनके चीन की खुफिया एजेंसी से कथित संपर्कों ने इस संकट को जन्म दिया था?

पूर्व पत्रकार एलिस हुआंग, जो आगे चलकर दक्षिण-पूर्व एशिया के तकनीकी उद्योग में एक प्रभावशाली शख्सियत बन गईं, एक ऐसे कारोबार के केंद्र में थीं जिस पर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते हुए चीनी कंपनियों को उन्नत एनवीडिया एआई चिप्स दिलाने में मदद करने का संदेह है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के साथ उनके संपर्कों की निगरानी कर रही थीं, उस दौरान उनके जेनसन हुआंग के साथ प्रेम संबंध भी थे। ब्लूमबर्ग के अनुसार, एलिस हुआंग चीन लौट गई हैं और चीनी सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी में राजधानी बीजिंग में रह रही हैं। हालांकि, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह कब बीजिंग गईं, क्यों लौटीं या वहां क्या कर रही हैं।

बीजिंग में उनकी मौजूदगी की खबरें ऐसे समय में आई हैं जब उनसे जुड़ी कंपनियों के नेटवर्क की जांच लगातार कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जैसे दुनिया के कुछ सबसे उन्नत कंप्यूटर चिप्स की आवाजाही, इसमें चीनी खुफिया एजेंसी की संभावित संलिप्तता, यह कि एनवीडिया के व्यावसायिक संबंधों ने कंपनी को किस हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों में डाला होगा। एलिस हुआंग का चीनी खुफिया एजेंसी से संपर्क एलिस हुआंग, जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है, सिंगापुर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी थीं। यह कंपनी दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया चिप्स की सबसे बड़ी खरीदारों में से एक बन गई थी।

जेनसन हुआंग के साथ उनके संबंध कारोबार के जरिए विकसित हुए, लेकिन बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि क्या वह चीन की प्रमुख नागरिक खुफिया संस्था राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक एजेंट के रूप में भी काम कर रही थीं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग 2025 के वसंत से लेकर इस साल की शरद ऋतु तक चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के संपर्क में रहीं। यह वह दौर था जब वह दुनिया की सबसे मूल्यवान उन्नत एआई प्रोसेसर निर्माता कंपनी के प्रमुख जेनसन हुआंग के साथ प्रेम संबंध में थीं।

इसी समय के दौरान मेगास्पीड ने बड़ी मात्रा में एनवीडिया चिप्स खरीदे थे। इनमें से कुछ हार्डवेयर दक्षिण-पूर्व एशिया के उन डेटा सेंटरों को सप्लाई किए गए जो अलीबाबा सहित चीनी तकनीकी कंपनियों को सेवाएं देते हैं, जबकि अन्य खेपों के बारे में संदेह है कि उन्हें गुपचुप तरीके से चीन भेज दिया गया। हालांकि, चीन ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

बिजनेस पार्टनर कांग वेई और चीनी रक्षा एजेंट से जुड़े तार इस जांच के दायरे में एलिस हुआंग के बिजनेस पार्टनर कांग वेई भी आ गए हैं, जिनका परिचय अक्सर सहयोगियों से उनके पति के रूप में कराया जाता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसे सबूत जुटाए हैं कि कांग वेई भी उसी चीनी खुफिया सेवा के लिए काम करते थे।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एलिस हुआंग और उनके परिवार के सदस्यों के चीनी रक्षा ठेकेदारों से संबंध थे। परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियों का नाम चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करने वाले सरकारी सैन्य ठेकेदारों को शक्तिशाली चिप्स की आपूर्ति करने के प्रयासों से जोड़ा गया है।

पर्दे के पीछे से नेटवर्क चलाने वाला मुख्य ऑपरेटर ली मिंग जहां एलिस हुआंग मेगास्पीड का सार्वजनिक चेहरा थीं, वहीं इस कारोबार के पीछे काम करने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी पहचान हुई है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, 52 वर्षीय चीनी नागरिक ली मिंग मेगास्पीड की गतिविधियों में गहराई से शामिल थे और प्रमुख व्यावसायिक फैसलों में हिस्सा लेते थे। वह एनवीडिया चिप्स का व्यापार करने वाली अन्य कंपनियों से भी जुड़े थे।