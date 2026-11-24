डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग सोमवार को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित कंपनी के मुख्यालय लौट आए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें फिर से अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए जाने के बाद कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया।

एनवीडिया के रिसर्च उपाध्यक्ष मिंग-यू लियू द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में हुआंग कर्मचारियों से यह कहते हुए सुनाई दिए कि दूसरे मौके के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस दूसरी पारी में मैं एक बेहतर सीईओ बनकर दिखाऊंगा।

उनकी यह वापसी इस महीने की शुरुआत में चिप निर्माता कंपनी में हुए एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद हुई है। हुआंग ने अपने कथित अफेयर की खबरों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें एनवीडिया की दो महिला कर्मचारियों के साथ संबंध और एक ऐसी महिला के साथ संबंध शामिल थे जिस पर चीनी जासूस होने का आरोप है। ये आरोप अभी भी जांच के दायरे में हैं, और कंपनी एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंधों की स्वतंत्र जांच कर रही है।

उनकी बहाली की घोषणा करते हुए एनवीडिया के बोर्ड ने कहा कि वह इस मामले में हुआंग की "स्पष्टवादिता" से संतुष्ट है और वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों से मिले फीडबैक का हवाला देते हुए कहा कि उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

बोर्ड के अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि एनवीडिया का नेतृत्व करने के लिए जेनसन ही सही व्यक्ति हैं, और उनकी बहाली हमारे शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है। हमें जेनसन पर पूरा भरोसा है और कंपनी का नेतृत्व फिर से संभालने पर हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं, हुआंग ने कहा कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक का फिर से नेतृत्व करने का अवसर पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

ट्रंप ने लिया हुआंग की वापसी का श्रेय सीएनबीसी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग की बहाली सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ही एनवीडिया के बोर्ड को सह-संस्थापक को वापस लाने के लिए राजी किया। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि मैंने उनसे बात की, इसे इस तरह समझिए। और मैंने उन्हें मना लिया।

यह समझौता मैंने ही कराया। गौरतलब है कि हुआंग ट्रंप के सहयोगी रहे हैं और उन्होंने पहले भी एनवीडिया को चीन में अपने उन्नत एच200 चिप्स बेचने की अनुमति देने के लिए उनके प्रशासन से पैरवी की थी। एनवीडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल हुआंग की वापसी के साथ ही एनवीडिया के शेयरों और व्यापक अमेरिकी शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। सोमवार को एनवीडिया का शेयर 31.48 प्रतिशत उछल गया, जो 2003 के बाद से इसकी एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त और अब तक का तीसरा सबसे बेहतरीन कारोबारी सत्र रहा। इस उछाल से एक ही दिन में कंपनी के मार्केट वैल्यू में 952 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

कारोबार के दौरान शेयर 36.6 प्रतिशत तक चढ़ गया था, हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मुनाफावसूली देखी गई। इस घोषणा ने व्यापक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी तेजी को हवा दी, जिससे नैस्डैक कंपोजिट 6.51 प्रतिशत और एसएंडपी 500 4.73 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों ने अप्रैल 2025 के बाद से अपनी सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त दर्ज की।