    Gaza War: बंधकों की जल्द रिहाई न होने पर भड़के ट्रंप, बोले- हमास को हथियार छोड़ने होंगे, नहीं तो हम छुड़वा देंगे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:29 AM (IST)

    ट्रंप बोले- हमास को हथियार छोड़ने होंगे, नहीं तो हम छुड़वा देंगे (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हमास को हथियार छोड़ देने चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उसके हथियार छुड़वा देगा।ट्रंप ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने हमास के साथ सीधे संवाद नहीं किया, बल्कि यह संदेश “मेरे लोगों के माध्यम से, उच्चतम स्तर पर” पहुंचाया गयाहै।

    अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा ''अगर वे हथियारों का त्याग नहीं करते हैं, तो हम उनके हथियार छुड़वा देंगे। यह जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा।''

    ट्रंप ने कहा कि वे जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। गाजा पर शासन करने वाला उग्रवादी समूह हमास, अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान बंधक बनाए गए मृत लोगों के शवों को वापस न लौटाने के कारण इजरायल और ट्रंप की आलोचना का शिकार हो रहा है।

    हमास ने 4 और मृत बंधकों को सौंप दिया है

    हमास ने सोमवार को युद्ध विराम समझौते के तहत शेष 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, जबकि इजरायल ने हजारों फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इजरायल का कहना है कि हमास ने चार और मृत बंधकों को सौंप दिया है।

    इजरायली सेना ने कही ये बात

    इजरायली सेना ने कहा कि मंगलवार को हमास द्वारा सौंपे गए चार और बंधकों के अवशेष गाजा से इजरायल लाए गए हैं। अवशेषों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया, फिर उन्हें इजराइल को सौंप दिया गया, जो गाजा पट्टी में दो वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से युद्ध विराम लागू करने की दिशा में नवीनतम कदम है।

    चीन के साथ संबंधों पर भी बोले ट्रंप

    चीन के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा, ''हमें चीन से सावधान रहना होगा। राष्ट्रपति शी (चिनफिंग) के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी परीक्षा हो जाती है, क्योंकि चीन लोगों का फायदा उठाता है, लेकिन वे हमारा फायदा नहीं उठा सकते। हालांकि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा।''

    ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति जेवियर माइली चुनाव हार जाते हैं, तो अमेरिका अर्जेंटीना के प्रति ''उदार'' नहीं रहेगा। उनका इशारा अर्जेंटीना को अमेरिकी मदद बंद करने की ओर था। उन्होंने माइली के प्रतिद्वंद्वी की आलोचना करते हुए उन्हें ''अति वामपंथी'' आंदोलन का हिस्सा बताया और देश की आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।