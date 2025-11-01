नाइजीरिया में ईसाइयों के सामने 'अस्तित्व का खतरा', ट्रंप ने नरसंहार के लिए मुसलमानों जिम्मेदार ठहराया

रॉयटर वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नाइजीरिया में ईसाई "अस्तित्व के खतरे" का सामना कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों पर "सामूहिक नरसंहार" करने का आरोप लगाया और अमेरिकी सांसदों से इसकी जांच करने का आह्वान किया।

नाइजीरिया में ईसाई नरसंहार पर चिंताएं पहले भी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उठाई जा चुकी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कहानी अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जमीनी स्तर पर अधिक जटिल वास्तविकता को अस्पष्ट कर देती है, जिसने अतीत में ऐसे दावों को खारिज कर दिया है।

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहाकि नाइजीरिया में ईसाई धर्म अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामवादी इस सामूहिक नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया।

ट्रंप ने कहा कि वह नाइजीरिया को विशेष चिंता का देश घोषित कर रहे हैं, यह राज्य विभाग द्वारा उन देशों के लिए दिया गया नाम है जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में संलिप्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो संघीय सांसदों को इस मुद्दे पर विचार करने का कार्य भी सौंपा।

ट्रंप ने आगे कहा कि जब नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी महान ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं। नाइजीरिया लगभग बराबर मुस्लिम बहुल उत्तरी भाग और बड़े पैमाने पर ईसाई बहुल दक्षिणी भाग के बीच विभाजित है।