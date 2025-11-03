नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या से भड़के ट्रंप, सेना उतारने का किया एलान; क्या है मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या कर रहे इस्लामिक आतंकी संगठनों के सफाए के लिए अमेरिका वहां पर जल्द हवाई या जमीनी हमले कर सकता है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है।

उन्होंने रविवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को नाइजीरिया में कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। नाइजीरियाई सरकार ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है लेकिन देश की संप्रभुता के सम्मान का भी अनुरोध किया है।

2019 से हो रही ईसाई समुदाय के लोगों की हत्या

नाइजीरिया में बोको हराम समेत कई इस्लामिक संगठन सक्रिय हैं जो 2019 से वहां पर ईसाई समुदाय के लोगों की हत्या कर रहे हैं। चालू वर्ष के सात महीनों में ही सात हजार से ज्यादा ईसाई लोग मारे जा चुके हैं। ईसाइयों के कई संगठनों ने अमेरिका से अल्पसंख्यकों के सफाए की मुहिम को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।