ट्रंप भड़के तो मनाना नामुमकिन! विज्ञापन विवाद के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 10% टैरिफ बढ़ाया
ट्रंप ने कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया है, इसी के साथ कनाडा पर कुल 45 फीसदी टैरिफ पहुंच गया है। ट्रंप ने यह बढ़ोतरी कनाडा के ओंटारियो प्रांत द्वारा प्रसारित एक टैरिफ-विरोधी टेलीविजन विज्ञापन के बाद की है। ट्रंप बोले तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण, मैं कनाडा पर टैरिफ में 10% की वृद्धि कर रहा हूं।
रॉयटर, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया है, इसी के साथ कनाडा पर कुल 45 फीसदी टैरिफ पहुंच गया है। ट्रंप ने यह बढ़ोतरी कनाडा के ओंटारियो प्रांत द्वारा प्रसारित एक टैरिफ-विरोधी टेलीविजन विज्ञापन के बाद की है।
विज्ञापन के बाद भड़के ट्रंप
ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ कनाडा में दिखाए जाने वाले विज्ञापन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वह बेईमानी है। यह गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा गंदा खेल सकता हूं। मैंने सुना है कि वे विज्ञापन हटा रहे हैं। वे इसे आज रात ही हटा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया।
ट्रंप बोले- मैं कनाडा पर टैरिफ में 10% की वृद्धि कर रहा हूं
ट्रंप ने एयर फोर्स वन से मलेशिया जाते समय अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कहा कि उनका विज्ञापन तुरंत हटाया जाना था, लेकिन उन्होंने इसे कल रात वर्ल्ड सीरीज के दौरान चलने दिया, यह जानते हुए भी कि यह एक धोखाधड़ी है।
इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण, मैं कनाडा पर टैरिफ में 10% की वृद्धि कर रहा हूं।
विज्ञापन में रीगन का जिक्र किया
कनाडा में टीवी पर एक विज्ञापन दिखाया जा रहा है। इसमें रीगन के 1987 के उस संबोधन का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने विदेशी सामान पर टैरिफ की आलोचना की थी और कहा था कि टैरिफ के कारण नौकरियां खत्म होती हैं और ट्रेड वार होते हैं। रीगन 1981 से 1989 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। बहुत सारे रिपब्लिकन रीगन को अपना हीरो मानते हैं।
कनाडा पर लगाया है टैरिफ
कनाडा से आयातित स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर पहले से ही 50 प्रतिशत टैरिफ लगता है। अन्य वस्तुओं पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगता है, हालांकि 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को इससे छूट दी गई है।
