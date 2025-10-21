'आपकी मां ने...', रिपोर्टर के सवाल पर क्यों भड़क गईं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को एक रिपोर्टर पर पलटवार किया। इतना ही नहीं लेविट ने पत्रकार के लिए हैरान करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया।

दरअसल, पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस एलान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर बात करने के लिए जल्द ही पुतिन से मिलेंगे। इसी मामले को लेकर जब रिपोर्टर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को मैसेज किया कि मीटिंग की जगह किसने चुनी, तो लेविट ने जवाब दिया कि आपकी मां ने चुनी थी।