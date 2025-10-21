'आपकी मां ने...', रिपोर्टर के सवाल पर क्यों भड़क गईं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी?
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक रिपोर्टर को तीखा जवाब दिया, जब उसने ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात के बारे में सवाल पूछा। लेविट ने रिपोर्टर को 'लेफ्ट-विंग हैक' बताया और आरोप लगाया कि उसके मैसेज ट्रंप के खिलाफ थे। ट्रंप और पुतिन की बैठक हंगरी में होने की उम्मीद है, जिसमें जेलेंस्की ने भी शामिल होने की इच्छा जताई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को एक रिपोर्टर पर पलटवार किया। इतना ही नहीं लेविट ने पत्रकार के लिए हैरान करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया।
दरअसल, पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस एलान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर बात करने के लिए जल्द ही पुतिन से मिलेंगे। इसी मामले को लेकर जब रिपोर्टर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को मैसेज किया कि मीटिंग की जगह किसने चुनी, तो लेविट ने जवाब दिया कि आपकी मां ने चुनी थी।
इसका एक स्क्रीनशॉट भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद नई अलग-अलग प्रकार की चर्चा होने लगी। इस पोस्ट में लेविट ने आरोप लगाया कि उसके (पत्रकार) मैसेज US प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ डायरी जैसे थे।
लेविट ने एक्स पोस्ट में क्या कहा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने लिखा कि इस प्रसंग के लिए हफिंगटन पोस्ट के एस.वी. डेट फैक्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले जर्नलिस्ट नहीं हैं। वह एक लेफ्ट-विंग हैक हैं, जिन्होंने सालों से राष्ट्रपति ट्रंप पर लगातार अटैक किया है और लगातार मेरे फोन पर डेमोक्रेट टॉकिंग पॉइंट्स की बौछार करते रहते हैं।
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.— Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
इस पोस्ट में लेविट ने आगे लिखा कि बस एस.वी. डेट का फीड देखो, यह एंटी-ट्रंप पर्सनल डायरी जैसा लगता है। उनकी पूछताछ पर मेरा पूरा जवाब यह है। जो एक्टिविस्ट असली रिपोर्टर बनकर काम करते हैं, वे अपने इस काम के साथ अन्याय कर रहे हैं।
कब होगी पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक?
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक की कोई तारीख नहीं तय हुई है। हालांकि, माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में हंगरी की राजधानी में होने की उम्मीद है।
इसी रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि यक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच होने वाली इस बैठक में शामिल होने के तैयार हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
गौरतलब है कि सोमवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर उन्हें बुलाया गया, तो इस बैठक में वह भी हिस्सा लेने को तैयार हैं।
