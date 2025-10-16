'नरेंद्र मोदी महान व्यक्ति हैं', डोनल्ड ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री की तारीफ

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा की है। उन्होंने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और पीएम मोदी के बीच हाल ही में हुई बैठक के परिणामों की सराहना की।

बुधवार को ओवल ऑफिस से एफबीआई निदेशक काश पटेल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने भारत के नेतृत्व और उसके उभरते वैश्विक रुख, खासकर रूस के साथ तेल व्यापार पर, पर विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ गोर की चर्चाओं पर एएनआई के सवाल का जवाब देते हुए, ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि चर्चा काफी अच्छी थी। मोदी एक महान व्यक्ति हैं। आगे बोले कि सर्जियो गोर ने मुझे बताया कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) ट्रंप से प्यार करते हैं।