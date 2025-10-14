'मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त...', शहबाज शरीफ की ओर देखकर बोले ट्रंप; शर्म से पानी-पानी हो गए पाक पीएम

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। मिस्त्र में सोमवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप समेत दुनियाभर के कई नेता शामिल हुए। गाजा युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी नेता एक मंच पर आए। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को असहज कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डोनल्ड ट्रंप ने मंच से पाकिस्तान की तारीफ की लेकिन इसी दौरान भारत और नरेन्द्र मोदी की भी प्रशंसा कर दी। ट्रंप ने शहबाज की तरफ देखकर भारत को सराहा तो वे झेंप गए। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर उनको पसंद हैं लेकिन वह यहां नहीं है। प्रधानमंत्री शरीफ जरूर यहां हैं। ट्रंप ने पलटते हुए अपने पीछे खड़े शरीफ से पूछा कि आप कहां हैं।

शहबाज शरीफ को हुई शर्मिंदगी इस पर शहबाज शरीफ झेंप गए लेकिन किसी तरह स्थिति को संभालते हुए ट्रंप की तरफ मुस्करा दिए। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेता काफी अच्छे हैं। इस दौरान नरेन्द्र मोदी की तारीफ करने के बाद ट्रंप शरीफ की ओर मुड़ गए और एक तरह से उनका रिएक्शन जानना चाहा। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखी।

डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कहा कि भारत एक महान देश है और उसके नेता मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। इतना कहकर ट्रंप ने फिर अपने पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देखा तो उन्होंने ट्रंप की हां में हां मिला दी। शरीफ के साथ हुए इस वाकये की इंटरनेट मीडिया पर काफी चर्चा है।

ट्रंप ने मेलोनी को खूबसूरत युवा महिला कहा गाजा के लिए स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हुए उन्हें एक खूबसूरत युवा महिला बताया। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका में किसी महिला को सुंदर कहा जाए तो यह उसके राजनीतिक जीवन को खत्म कर सकता है, लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा।

ट्रंप की यह टिप्पणी सुनकर मेलोनी मुस्कुरा दीं। ट्रंप ने मेलोनी की ओर मुड़ते हुए कहा कि आपको सुंदर कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, है ना? क्योंकि आप सुंदर हैं। इसके बाद उन्होंने मेलोनी को अद्भुत नेता बताते हुए कहा कि इटली में लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और वे एक बेहद सफल राजनीतिज्ञ हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मेलोनी शिखर सम्मेलन में आने की इच्छुक थीं और उन्होंने ऐसा कर के प्रशंसनीय कार्य किया।

तुर्किए के राष्ट्रपति ने मेलोनी को दी स्मोकिंग छोड़ने की सलाह गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए. पास में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद थे और ये बात सुन वो हंस पड़े। मैक्रों हंसते हुए कहा, 'यह नामुमकिन है'।