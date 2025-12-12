Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ा खेल करने जा रहे ट्रंप, गाजा सुरक्षा बल के नेतृत्व के लिए अमेरिकी जनरल को नियुक्त करने की योजना

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:56 AM (IST)

    ट्रंप प्रशासन गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल (आइएसएफ) की कमान संभालने के लिए एक अमेरिकी दो-सितारा जनरल को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। एक्सियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजा सुरक्षा बल के नेतृत्व के लिए अमेरिकी जनरल को नियुक्त करने की ट्रंप की योजना (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल (आइएसएफ) की कमान संभालने के लिए एक अमेरिकी दो-सितारा जनरल को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। एक्सियोस ने गुरुवार को दो अमेरिकी और दो इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    17 नवंबर को पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव में शांति बोर्ड और उसके साथ काम करने वाले देशों को गाजा में एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल स्थापित करने का अधिकार दिया गया था।

    एक्सियोस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों को बताया कि ट्रंप प्रशासन आइएसएफ का नेतृत्व करेगा और एक जनरल को इसका कमांडर नियुक्त करेगा।

    व्हाइट हाउस और पेंटागन ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि गाजा शांति बोर्ड में किन विश्व नेताओं की नियुक्ति होगी, इसकी घोषणा अगले साल की शुरुआत में की जाएगी।

    प्रस्ताव में शांति बोर्ड को एक अंतरिम प्रशासन बताया गया है, जो हमास आतंकवादी समूह के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना के अनुरूप गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ढांचा तैयार करेगा और वित्तपोषण का समन्वय करेगा।

    हमास हमला मानवता के खिलाफ अपराध : एमनेस्टी

    एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास की ओर से सात अक्टूबर 2023 को किए गए हमले और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के साथ किए गए अत्याचार मानवता के विरुद्ध अपराध हैं।

    मानवाधिकार समूह ने कहा कि रिपोर्ट में हमले के तौर-तरीकों, हमले के दौरान लड़ाकों के बीच हुए संवाद और हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहों के नेताओं के बयानों का विश्लेषण किया गया है।