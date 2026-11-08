ट्रंप का डेमोक्रेट नेताओं पर बड़ा हमला, बोले- 'उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए'; DOJ को जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग (डीओजे) को डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

ट्रंप ने विपक्षी सांसदों पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, रिपब्लिकन डोनर और राजनीतिक समर्थकों को महाभियोग, कानूनी मुकदमों और जेल भेजने की धमकियां देने का आरोप लगाया है।

उन्होंने इन कथित कदमों को शीर्ष स्तर की जबरन वसूली करार देते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

ट्रुथ सोशल पर डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक विस्तृत बयान में ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेटिक नेता अमेरिकी अटॉर्नी जनरल समेत कई अधिकारियों को महाभियोग की धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसा करने का उनके पास कोई आधार नहीं है।

ट्रंप ने लिखा कि डेमोक्रेट्स चारों ओर घूम-घूम कर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल और अन्य कई लोगों को महाभियोग व विभिन्न प्रकार की सजा भुगतने की धमकी दे रहे हैं, भले ही वे खुद स्वीकार करते हैं कि उनके पास ऐसा करने का कोई आधार नहीं है।

इस अवैध प्रक्रिया के शिकार लोगों ने महाभियोग योग्य कोई कृत्य नहीं किया है और न ही ऐसा सोचा है। उन्होंने आगे कहा कि यह शीर्ष स्तर की जबरन वसूली है, इसके लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रिपब्लिकन पार्टी के डोनर को उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमुख वित्तीय समर्थकों को सिर्फ रिपब्लिकन होने के कारण जेल और अन्य दंड की धमकियां दी जा रही हैं, जो न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण और कानूनी हथियार के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। न्याय विभाग को दी सीधी हिदायत ट्रंप ने विशेष रूप से मिशिगन से डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह रिपब्लिकन मूल्यों का समर्थन करने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने लिखा कि स्लॉटकिन उन सभी युवाओं के पीछे पड़ने की बात कर रही हैं जो रिपब्लिकन विचारधारा में विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेटिक नेताओं पर निर्दोष लोगों को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को सीधा निर्देश दिया। उन्होंने लिखा कि डेमोक्रेट राजनीतिक नेताओं द्वारा कई निर्दोष लोगों को धमकी भरे पत्र भेजे गए हैं। इस बयान की प्रति के साथ, मैं न्याय विभाग को इस आपराधिक कृत्य की तत्काल जांच करने का आदेश देता हूं। इसके तुरंत बाद एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सांसदों पर अपने हमलों को और तीखा करते हुए उन्हें चरित्रहीन लोग कहा और जेल भेजने की मांग की। ट्रंप ने लिखा कि वे जो कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों को जेल जाना चाहिए। सीनेट को कदम उठाना होगा और इस दबाव के आगे झुकना बंद करना होगा, जिससे रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार रही है और स्थिति बदतर हो रही है।

मध्यावधि चुनावों के बाद बदला समीकरण ट्रंप का यह आदेश देश के राजनीतिक परिदृश्य में आए बड़े बदलाव के बीच आया है, जहां मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस चुनावी बदलाव से डेमोक्रेटिक सांसदों को ट्रंप प्रशासन की निगरानी करने, समन जारी करने और प्रशासनिक निर्णयों की गहन जांच करने की व्यापक शक्तियां मिलने की उम्मीद है।