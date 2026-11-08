एआई, बिजली बिल और वोटरों का गुस्सा: डेटा सेंटरों ने कैसे ट्रंप की मध्यावधि चुनावों की उम्मीदों को कर दिया चकनाचूर

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। मिडटर्म चुनावों में ट्रंप करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिन मुद्दों पर उनको शिकस्त मिली है वह दुनिया के लिए नए हैं।

अमेरिका में एआई की क्रांति देश को और शक्तिशाली बनाने, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और चीन से आगे रखने वाली मानी जा रही थी। लेकिन इस क्रांति को चलाने वाले विशाल डेटा सेंटर अब ट्रंप के लिए अप्रत्याशित राजनीतिक बोझ बन गए हैं। गुस्साए वोटरों ने डेटा सेंटरों का विरोध किया और 2026 के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स को मजबूत हथियार दे दिया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने डेटा सेंटर निर्माण के खिलाफ जनता के विरोध को चुनाव मुद्दा बना लिया। उन्होंने उन रिपब्लिकन उम्मीदवारों को निशाना बनाया जो इस उद्योग के विस्तार का समर्थन कर रहे थे। टेक्सास में जेम्स टालारिको के अभियान ने डेटा सेंटरों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का इस्तेमाल रिपब्लिकन केन पैक्सटन के खिलाफ किया। इसी तरह ओहायो, मिशिगन, साउथ कैरोलिना और अन्य राज्यों में भी एंटी-डेटा सेंटर अभियान प्रभावी रहे। डेमोक्रेट्स की व्यापक रणनीति का हिस्सा यह था कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को घरों के बढ़ते खर्च, बिजली बिलों और कॉरपोरेट प्रभाव से जोड़ा जाए। क्यों हो रहा है विरोध? डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार से स्थानीय समुदायों में विरोध बढ़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि एआई बूम के आर्थिक फायदे क्या उनकी कीमत चुकाने लायक हैं। सबसे बड़ी चिंता बिजली की खपत है। डेटा सेंटर हजारों सर्वर और कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली मांगते हैं। इससे स्थानीय पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ता है और आम घरों के बिजली बिल बढ़ने का डर है।

पानी की खपत भी बड़ा मुद्दा है। कई डेटा सेंटर पानी आधारित कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में और संकट बढ़ सकता है। शोर, बैकअप जनरेटर, निर्माण कार्य और बड़े इलाकों का औद्योगिक इस्तेमाल भी विरोध का कारण है। लोग टैक्स छूटों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पर्याप्त स्थायी नौकरियां नहीं बन रही हैं।

क्यों बन रहे हैं इतने डेटा सेंटर? एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण अमेरिका तेजी से डेटा सेंटर बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। ट्रंप प्रशासन एआई को रणनीतिक तकनीक मानता है, जो आर्थिक वृद्धि, सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव तय करेगी। चीन से होड़ में अमेरिका की बढ़त बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी माना जा रहा है।