    ट्रंप ने फिर मचाई राजनीतिक हलचल, शटडाउन खत्म करने के लिए रखी ये मांग; रिपब्लिकन के पाले में डाली गेंद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल मचा दी है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने शटडाउन गतिरोध खत्म करने के लिए सीनेट से 'फिलिबस्टर नियम' खत्म करने की मांग की है। ट्रंप ने गुरुवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, ट्रुथ सोशल, पर लिखा- चुनाव स्पष्ट है- न्यूक्लियर विकल्प अपनाओ, फिलिबस्टर खत्म करो।

    शटडाउन के लिए ट्रम्प की नई रणनीति, फिलिबस्टर प्रणाली को समाप्त करना (फोटो- रॉयटर)

    एपी, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल मचा दी है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने शटडाउन गतिरोध खत्म करने के लिए सीनेट से 'फिलिबस्टर नियम' खत्म करने की मांग की है।

    ट्रंप ने कही ये बात

    ट्रंप ने गुरुवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, ट्रुथ सोशल, पर लिखा- चुनाव स्पष्ट है- न्यूक्लियर विकल्प अपनाओ, फिलिबस्टर खत्म करो। ट्रंप की इस मांग से सीनेट में तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम या तो सांसदों को समझौते की ओर ले जा सकता है या फिर संकट को और गहरा कर सकता है।

    क्या है फिलिबस्टर

    फिलिबस्टर एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत किसी विधेयक को पारित करने से पहले 60 मतों का समर्थन आवश्यक होता है। इस नियम के कारण डेमोक्रेट्स को फिलहाल 53 सीटों वाले रिपब्लिकन बहुमत पर रोक लगाने का अधिकार मिला हुआ है।

    हालांकि, सीनेट मेजारिटी लीडर जान थ्यून और अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने इस मांग का विरोध किया है। थ्यून ने कहा कि फिलिबस्टर सीनेट की संस्था को संतुलित बनाए रखता है और इससे दोनों दलों को मिलकर काम करने की मजबूरी रहती है।

    फिलिबस्टर को खत्म करने की बहस नई नहीं है

    दरअसल, फिलिबस्टर को खत्म करने की बहस नई नहीं है। चार साल पहले डेमोक्रेट्स ने भी इसे हटाने की कोशिश की थी। ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से झटका रोड आइलैंड के संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत देशभर में चल रही मुफ्त खाद्य योजना के लिए वित्तपोषण रोक दिया गया था। यूएस डिस्टि्रक्ट जज जान मैककानेल ने एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया।

    अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) को स्थगित करना गैरकानूनी है। इसके तहत 4.2 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन पर प्रतिमाह नौ अरब डॉलर खर्च होते हैं।

    न्यूयार्क आपातकाल लागू किया गया है

    वहीं, न्यूयार्क में इस योजना को लागू करने के लिए आपातकाल लागू किया गया है। गवर्नर कैथी होचुल ने इस योजना को जारी रखने के लिए 65 करोड़ डॉलर का नया फंड जारी किया।

    उपराष्ट्रपति वेंस ने हवाई यात्रा आपदा की दी चेतावनी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि शटडाउन की वजह से देश में हवाई यात्रा पूरी तरह से ठप हो सकती है।

    लोगों के लिए हवाई यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी

    उन्होंने कहा कि अगर शटडाउन जारी रहा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को तीसरे या चौथे पे-चेक से वंचित रहना पड़ेगा। इससे देश में भयानक आपदा आ सकती है। लोगों के लिए हवाई यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। बता दें कि सैकड़ों हवाई कर्मचारियों ने फूड डिलिवरी, ड्राइविंग राइड-शेयर या ट्यूटर जैसे दूसरे काम पकड़ लिए हैं।