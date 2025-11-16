ट्रैवल बैन वाले नागरिकों के लिए ट्रंप बंद कर सकते हैं ग्रीन कार्ड सुविधा, क्या हैं इसके मायने?
अमेरिकी प्रशासन नई आव्रजन नीति पर विचार कर रहा है, जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप यात्रा प्रतिबंध वाले नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड की सुविधा बंद कर सकते हैं। यूएससीआईएस को निर्देश दिया जाएगा कि वे आव्रजन आवेदनों का मूल्यांकन करते समय यात्रा प्रतिबंध से जुड़े कारकों को नकारात्मक मानें। इस नीति से ग्रीन कार्ड, शरण और पैरोल जैसे लाभ प्रभावित होंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी प्रशासन नई आव्रजन नीति तैयार कर रहा है। इसके तहत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ट्रैवल बैन नागरिकों के लिए ग्रीन गार्ड की सुविधा बंद कर सकते हैं। इस बात की जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने होमलैंड सुरक्षा विभाग के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दी है।
इस मसौदे को अभी आंतरिक रूप नहीं दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) को निर्देश देगा कि वे कुछ आव्रजन आवेदनों का मूल्यांकन करते समय यात्रा प्रतिबंध से देश-विशिष्ट कारकों को महत्वपूर्ण नकारात्मक कारकों के रूप में मानें।
बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बताया क्रांतिकारी बदलाव
बाइडेन प्रशासन के दौरान यूएससीआईएस के एक वरिष्ठ अधिकारी डग रैंड ने इसे एक क्रांतिकारी बदलाव बताया। उन्होंने बताया, "अब वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर तक पहुंचने और यहां पहले से रह रहे लोगों की स्थापित उम्मीदों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानूनी आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन के हमले का एक और उदाहरण है।"
नई नीति से क्या बदलाव आएगा?
यूएससीआईएस अधिकारी यात्रा-प्रतिबंध के देश-विशिष्ट कारकों को आवेदकों के विरुद्ध स्वतः नकारात्मक अंक मानेंगे।
यह ग्रीन कार्ड, शरण, पैरोल और कुछ अन्य विवेकाधीन लाभों पर लागू होगा।
यह नागरिकता आवेदनों पर लागू नहीं होगा।
अधिकारी वर्तमान में सामुदायिक संबंधों, आपराधिक रिकॉर्ड और मानवीय जरूरतों जैसे कारकों पर विचार करते हैं। इस बदलाव से उनके निर्णयों में राष्ट्रीयता-आधारित जोखिम भी शामिल हो जाएगा।
ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध सूची में कौन-कौन से देश शामिल?
अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन।
इसके अलावा अन्य सात देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगे हैं। इन देशों के नागरिक अमेरिका में स्थायी रूप से बस नहीं सकते, न ही पर्यटक या छात्र वीजा पा सकते हैं। उनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेज़ुएला शामिल हैं।
