ट्रैवल बैन वाले नागरिकों के लिए ट्रंप बंद कर सकते हैं ग्रीन कार्ड सुविधा, क्या हैं इसके मायने?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी प्रशासन नई आव्रजन नीति तैयार कर रहा है। इसके तहत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ट्रैवल बैन नागरिकों के लिए ग्रीन गार्ड की सुविधा बंद कर सकते हैं। इस बात की जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने होमलैंड सुरक्षा विभाग के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दी है।

इस मसौदे को अभी आंतरिक रूप नहीं दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) को निर्देश देगा कि वे कुछ आव्रजन आवेदनों का मूल्यांकन करते समय यात्रा प्रतिबंध से देश-विशिष्ट कारकों को महत्वपूर्ण नकारात्मक कारकों के रूप में मानें।

बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बताया क्रांतिकारी बदलाव बाइडेन प्रशासन के दौरान यूएससीआईएस के एक वरिष्ठ अधिकारी डग रैंड ने इसे एक क्रांतिकारी बदलाव बताया। उन्होंने बताया, "अब वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर तक पहुंचने और यहां पहले से रह रहे लोगों की स्थापित उम्मीदों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानूनी आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन के हमले का एक और उदाहरण है।"